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Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Yapan Irak Uyruklu 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Yapan Irak Uyruklu 4 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 Irak uyruklu kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılıktan elde edilen altın ve yaklaşık 750 bin lira tutarında TL ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin Gaziantep'te de 5 ayrı dolandırıcılık dosyasının olduğu belirtildi.

29.12.2023 - 23:26,
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KAHRAMANMARAŞ'ta, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan Irak uyruklu 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte dolandırıcılıktan elde edilen altın ile yaklaşık 750 bin lira tutarında TL ve döviz ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında; şüphelilerin kullandığı aracı belirledi. Aracı takibe alan ekipler, akşam saatlerinde Kapıçam mevkisinde düzenlediği operasyonla aracı durdurdu. Araçtaki Irak uyruklu M.Ç. (37), M.Y. (34), M.K. (49) ve A.Ç. (43), gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada ise dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen 148 bin 500 TL, 21 bin 300 dolar ve 300 Euro ile 7 bilezik, 6 yüzük, 2 çift küpe ve 1 saat ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürülen şüphelilerin, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde dolandırıcılıktan 5 ayrı dosyalarının olduğu belirtildi. (DHA)

Kahramanmaraş\'ta Dolandırıcılık Yapan Irak Uyruklu 4 Kişi Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Yapan Irak Uyruklu 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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