Kahramanmaraş\'ta En Büyük Türk Bayrağı

Kahramanmaraş'ta, Ahır Dağı'nın zirvesindeki 40 dönümlük alana işlenen Türk bayrağı yurtta şu ana kadar yapılan en büyük bayrak olacak.

Yaklaşık 1800 metre rakımda başlatılan çalışma kapsamında 40 dönümlük alana ay yıldızlı Türk bayrağı, 6 dönümlük bölgeye ise İstiklal Madalyası işleniyor.

Şu ana kadar ay yıldız kısmı tamamlanan ve ışıklandırma sistemiyle desteklenecek olan bayrak ve İstiklal Madalyası bitmesi durumunda kentin her noktasından çıplak gözle görülecek.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AA muhabirine, söz konusu alanda çevre düzenleme çalışmalarını Ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın istiklalin, istikbalin ve kurtuluş mücadelesinin öncü şehirleri arasında yer aldığını hatırlatan Toptaş, şunları kaydetti:

"Bu şehir, Fransız işgali sırasında kalede dalgalanan Fransız bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çeken halkıyla bayrak olayına öncülük etmiştir. Rıdvan Hoca'nın Ulu Cami'de 'Burada namaz kılmak caiz değildir' diyerek halkı harekete geçirdiği, ardından kaleye hücum edilip bayrağımızın yeniden dalgalandırıldığı bir şehirdir."

Şehrin plakasından esinlenerek 46 dönüme karar verildi

Projeyi çok önemsediklerini ve süreci hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Toptaş, şöyle devam etti:

"Bu bayrağın şehrimiz için çok önemli olacağını düşündük ve onu en yüksek yerimize konumlandırdık. Plakamızdan da esinlenerek 46 dönümlük bir alanda şu anda çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık 40 dönümlük yer, Türk bayrağımızın olduğu kısım olacak 6 dönümlük yeri de madalyamıza ayırdık."

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Projenin Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en büyük bayrak olma özelliği taşıdığını ifade eden Toptaş, " Mersin'in Tut ilçesinde 22 dönümlük alanda bir Türk Bayrağı vardı. Şu an Türkiye sınırları içinde en büyük bayrağı Kahramanmaraş'ta inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.