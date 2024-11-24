Kahramanmaraş'ta Fırtına Panik Yarattı

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Kahramanmaraş'ta fırtına: Ağaçlar ve direkler devrildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Özellikle kent merkezindeki ana arterlerde yaşanan bu olaylar, trafikte aksamaya neden oldu.

Devrilen ağaçlar ve direkler, yolları kapatırken, trafik polisleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği farklı yönlere yönlendirdi. Ekiplerin, devrilen ağaçları ve direkleri kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerdeki konteynerler ise yerinden ayrıldı. Maddi hasarın oluştuğu rüzgar il geneli etkili olmaya devam ediyor.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.