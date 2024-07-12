Kahramanmaraş'ta Havacılık ve Uzay Sektörü Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Havacılık ve Uzay Sektörü Gelişiyor

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sektörünün geliştiğini belirtti. Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Anonim Şirketi'nin kurulmasıyla bölgeye yeni iş alanları ve gelişmelerin geleceğini ifade eden Vardan, Kahramanmaraş'ın uzay ve havacılık alanında önemli bir aşama kaydettiğini söyledi. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise şirketin kuruluş sürecinin tamamlandığını ve inşaat faaliyetlerinin başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

12.07.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sektörünün her geçen daha da geliştiğini bildirdi.

Vardan, TUSAŞ ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Uzay ve Havacılık Anonim Şirketi istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası bölge insanlarına yeni meslekler kazandırmak adına yola çıktıklarını söyledi.

Bölge insanının çıktıkları yolda kendilerini biran olsun yalnız bırakmadığını anlatan Vardan, şunları kaydetti:

"Sanayici ve ticaret erbabı arkadaşlarımız, tesislerimize ve düşüncelerimize oldukça hızlı ve olumlu cevap verdiler. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün ortak şirketlerin oluşumunu, Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sektörünün gelişimini konuşuyoruz. Yıllardır tekstil, çelik eşya ve tarım ürünleriyle anılan Kahramanmaraş'a yeni bir sektör kazandırma çabasındayız. Allah nasip ederse, iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle birlikte kuracağımız tesislerle yeni iş alanları oluşturacağız ve Kahramanmaraş'a hizmet edeceğiz. Onların da gayretiyle bu sektör burada yeşerecek. Kahramanmaraş'ta güzel gelişmeler yaşanacak. Nasıl ki TUSAŞ olarak çevremizde bir ekosistem oluşturduysak, benzer bir ekosistemi Kahramanmaraş'ta da görmeyi umut ediyoruz. Ülkemiz bu sektörde çok kısa bir sürede büyük ilerleme kaydetti ve önümüzdeki beş ila on yıl içinde Kahramanmaraş'ta inanılmaz bir gelişme göreceğimizi düşünüyorum."

?KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da KMTSO ve TUSAŞ ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ şirketiyle ilgili teknik görüşmeleri tamamladıklarını söyledi.

Yeni kurulacak şirketin yer seçimi başta olmak üzere birçok teknik konu özelinde istişarelerde bulunduklarını aktaran Buluntu, inşaat faaliyetlerinin bir an önce başlaması için gerekli adımları da görüştüklerini belirterek, "Kahramanmaraş, uzay ve havacılık alanında önemli bir aşama kaydediyor. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir toplantı daha yapacağız ve gerekli görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Şirketin aktif hale gelmesi için önümüzdeki günlerde bu sürecin tamamlanmasını umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş, TUSAŞ, Uzay, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Havacılık ve Uzay Sektörü Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Havacılık ve Uzay Sektörü Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement