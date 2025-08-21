Kahramanmaraş'ta Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, saklandığı adreste yakalandı.

İ.A, Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.