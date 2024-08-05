Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesinde iletişim sorunu vatandaşları canından bezdirdi

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Bu sapıklar yüzünden Türkiye\'nin dışarıdaki imajı yerle bir oluyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahalleleri ile Yoğunoluk Yaylası sakinleri, GSM hatları çekmediği için telefonlarıyla elektrik direği ve evlerin çatısına çıkarak görüşme yapıyorlar.

İlçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yerleşim birimlerinde kablosuz ağlardan faydalanan vatandaşlar, telefon görüşmesi ve internet yazışmaları yapabilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Yüksek kesimlerde zayıf da olsa sinyal alan bölge sakinleri, telefon görüşmesi için elektrik direğine ya da evlerin çatısına çıkıyor. İletişim sıkıntısı çeken vatandaşlar, bölgeye baz istasyonu kurulmasını istiyor.

ELEKTRİK DİREKLERİ VE EVLERİN ÇATISINA ÇIKIYORLAR

Muratçakıroğlu Mahallesi Muhtarı Murat Güneş, AA muhabirine, yaşadıkları iletişim sorununun bu çağda kabul edilemez bir gerçek olduğunu söyledi. Güneş, dışarıdaki yakınlarıyla görüşme yapabilmek için elektrik direkleri ve evlerin çatısına çıkmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Bediha Güneş de çocuklarının asker ve polis olduğunu, onlardan haber almak istediğinde zorlu yöntemlere başvurmak zorunda kaldığını ifade etti. Görüşme yapmak istediğinde bir yakınını direğe çıkartıp iletişim kurabildiğini anlatan Güneş, "Dizlerim ağrıyor, yeğenlerim Irak'ta, telefon görüşmesi yapamıyoruz. Çocukların birisi direğe çıkacak, oradan söyleyecek biz duyacağız. Çok zor durumdayız." diye konuştu.

Mustafa Güneş de bölgede haberleşme ağının neredeyse hiç olmadığına işaret etti. Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun asker ve polis yakını olduğunu dile getiren Güneş, "İnsanlar, çocuklarıyla iletişime geçemiyor, haber alamıyor, birisi ya direğe çıkacak ya dama çıkacak. Tüm bu zahmet çocuklarımızın iyi olduğunu öğrenebilmek için. Görüntülü konuşamıyoruz, annesi çocuğunu göremiyor. Birilerinin sesimizi duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.