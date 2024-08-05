Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iletişim sorunu vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iletişim sorunu vatandaşları canından bezdirdi

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bazı mahallelerde çekmeyen GSM hatları, vatandaşları çileden çıkardı. Telefonlarıyla ancak elektrik direği ve evlerin çatısına çıkarak görüşme yapabilen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

05.08.2024 11:48  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahalleleri ile Yoğunoluk Yaylası sakinleri, GSM hatları çekmediği için telefonlarıyla elektrik direği ve evlerin çatısına çıkarak görüşme yapıyorlar.

İlçeye yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yerleşim birimlerinde kablosuz ağlardan faydalanan vatandaşlar, telefon görüşmesi ve internet yazışmaları yapabilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Yüksek kesimlerde zayıf da olsa sinyal alan bölge sakinleri, telefon görüşmesi için elektrik direğine ya da evlerin çatısına çıkıyor. İletişim sıkıntısı çeken vatandaşlar, bölgeye baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ta İletişim Sorunu: Telefonlarla Elektrik Direği ve Çatıya Çıkıyorlar

ELEKTRİK DİREKLERİ VE EVLERİN ÇATISINA ÇIKIYORLAR

Muratçakıroğlu Mahallesi Muhtarı Murat Güneş, AA muhabirine, yaşadıkları iletişim sorununun bu çağda kabul edilemez bir gerçek olduğunu söyledi. Güneş, dışarıdaki yakınlarıyla görüşme yapabilmek için elektrik direkleri ve evlerin çatısına çıkmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta İletişim Sorunu: Telefonlarla Elektrik Direği ve Çatıya Çıkıyorlar

Mahalle sakinlerinden Bediha Güneş de çocuklarının asker ve polis olduğunu, onlardan haber almak istediğinde zorlu yöntemlere başvurmak zorunda kaldığını ifade etti. Görüşme yapmak istediğinde bir yakınını direğe çıkartıp iletişim kurabildiğini anlatan Güneş, "Dizlerim ağrıyor, yeğenlerim Irak'ta, telefon görüşmesi yapamıyoruz. Çocukların birisi direğe çıkacak, oradan söyleyecek biz duyacağız. Çok zor durumdayız." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta İletişim Sorunu: Telefonlarla Elektrik Direği ve Çatıya Çıkıyorlar

Mustafa Güneş de bölgede haberleşme ağının neredeyse hiç olmadığına işaret etti. Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun asker ve polis yakını olduğunu dile getiren Güneş, "İnsanlar, çocuklarıyla iletişime geçemiyor, haber alamıyor, birisi ya direğe çıkacak ya dama çıkacak. Tüm bu zahmet çocuklarımızın iyi olduğunu öğrenebilmek için. Görüntülü konuşamıyoruz, annesi çocuğunu göremiyor. Birilerinin sesimizi duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesinde iletişim sorunu vatandaşları canından bezdirdi
Kaynak: AA

Yoğunoluk, Türkoğlu, Gsm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iletişim sorunu vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iletişim sorunu vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement