Kahramanmaraş'ta Kanyonda Fenalaşan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kanyonda Fenalaşan Kadın Kurtarıldı

Kahramanmaraş\'ta Kanyonda Fenalaşan Kadın Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Galgamaç Şelalesi Toprakhisar Kanyonu'nda yürüyüş yapan Şebnem Dokuyucu fenalaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan Dokuyucu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan Dokuyucu, annesinin sakinleştirilmesiyle yardım istenmişti.

09.06.2024 21:03
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kanyonda yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Galgamaç Şelalesi Toprakhisar Kanyonu'nda kızı Raika Dokuyucu ile yürüyüşe çıkan Şebnem Dokuyucu bir süre sonra fenalaştı.

Annesini sakinleştiren Dokuyucu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Dokuyucu'yu bulunduğu alandan sedyeyle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dokuyucu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kanyonda Fenalaşan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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