Kahramanmaraş'ta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, T.K'nın sağlık durumu ciddi olarak değerlendiriliyor.

18.06.2024 20:01
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

T.K. idaresindeki 46 EG 622 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Rasim Özdenören Tuneli çıkışında D.Ç. yönetimindeki 46 DD 476 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler T.K. ve D.Ç. ile araçtaki iki kişi daha Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan T.K'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

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