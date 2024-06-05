Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 46 EL 124 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Osmaniye kara yolu Çakallıhasanağa Mahallesi yol ayrımında, H.N'nin kullandığı 46 K 7072 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika
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