Kahramanmaraş'ta Saldırılara Protesto - Son Dakika
28.03.2026 15:33
Kahramanmaraş'ta IHH önünde toplanan grup, ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Kahramanmaraş'ta ABD ve İsrail'in İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şubesi önünde bir araya gelen Kahramanmaraş Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankart açtı.

Grup adına burada basın açıklaması yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, İsrail ve ABD'nin bölgedeki politikalarına tepki gösterdiklerini söyledi.

Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları kınamak amacıyla toplandıklarını belirten Alagöz, halkların iradesini yok sayan hiçbir askeri girişimi ve işgali kabul etmediklerini ifade etti.

Alagöz, şunları kaydetti:

"Bizler, bölgemizde yürütülen kirli senaryoları, zulmü ve katliamları lanetliyoruz. Bölge halklarının iradesini yok sayan, sınırları kanla yeniden çizmeyi hedefleyen hiçbir askeri girişimi, işgali ya da saldırıyı kabul etmiyoruz. Kendi topraklarımızda hem işgalci İsrail'i hem de bölgeyi kaos bataklığına çeviren Amerikan askeri varlığını istemiyoruz."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Vedat Muriqi’den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
