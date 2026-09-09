Kahramanmaraş\'ta tarih öncesi çömlekçilik çalıştayı başladı, 12 Eylül\'e kadar sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Hollanda Araştırma Enstitüsünün işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Yukarı Mezopotamya ve Ötesinde Tarih Öncesi Çömlekçilik Çalıştayı" başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin video gösterimi yapıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Burhan Sakallı, yurt dışından gelen katılımcılara kentin tarihi önemine ilişkin bilgi verdi.

Sakallı, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Beyliği'ne başkentlik yaptığını belirterek, "Bir beyliğin başkentindesiniz. Dulkadiroğlu Beyliği'nin başkenti olan Kahramanmaraş, Osmanlı İmparatorluğu ile aynı anda var olmayı başarmış nadir Türk beyliklerinden biridir." dedi.

Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Sakallı, kentte deprem sonrası büyük bir toparlanma mücadelesi verildiğini söyledi.

Sakallı, Türk edebiyatının yaşayan önemli şairlerinden İsmet Özel'in "Ölüyoruz demek ki yaşanılacak." dizesine atıfta bulunarak, "Bu bakış açısıyla baktığımızda, hakikaten üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen Kahramanmaraş büyük bir ayağa kalkma ve hayatta kalma mücadelesi verdi. Bütün Türkiye ile birlikte bu mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın geçmişte İstiklal mücadelesi verdiğini, bugün ise geleceğe yönelik bir mücadele yürüttüğünü belirten Sakallı, şöyle konuştu:

"Bir yandan depremin yaralarını sararken, bir yandan da şehrimizin ve bölgemizin yüzyıllık, bin yıllık, tarih öncesine kadar dayanan bütün zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası çalıştay da işte bu gayretin bir göstergesidir. Bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum."

Oturumlarla devam eden çalıştaya, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Oray Güven, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekin ile farklı ülkelerden bilim insanları ve akademisyenler katıldı.

Çalıştay, 12 Eylül'e kadar devam edecek.