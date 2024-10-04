Kahramanmaraş'ta Vali ve Belediye Başkanı, şehit çocuklarını evlerinden alıp okullarına götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Vali ve Belediye Başkanı, şehit çocuklarını evlerinden alıp okullarına götürdü

Kahramanmaraş\'ta Vali ve Belediye Başkanı, şehit çocuklarını evlerinden alıp okullarına götürdü

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile beraberindekiler, 21 şehit çocuğunu evlerinden alıp sınıflarına kadar eşlik etti.

04.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile beraberindekiler, 21 şehit çocuğunu evlerinden alıp sınıflarına kadar eşlik etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından hayata geçirilen "Babamın Arkadaşı" projesi kapsamında, 21 şehit çocuğu ailelerinden teslim alınarak makam araçlarıyla okullarına bırakıldı.

Proje kapsamında Vali Ünlüer, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün oğulları Metin Musab ve Haşim Yenigül'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin oğlu Muhammet Milcan Efe Kepekci'ye, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Hakkari'de "silah kazası" sonucu şehit olan Ahmet İmalı'ın oğlu Mehmet Can İmalı'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz'ün kızı Eylül Ekin'e sınıfına kadar eşlik etti.

Vali Ünlüer, gazetecilere, şehitlerin emaneti olan çocuklarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ünlüer, "İnsanların hayatlarında mutlu ve güzel günleri vardır biz de bugün kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Şehit kardeşlerimizin bize emanetlerine sahip çıktığımızı gösterdik. Onlarla beraber sohbet ederek okullarına geldik öğretmenlere teslim ettik. Okul yöneticileri ile konuştuk. Bir gün de olsa onların mutlu olmalarına vesile olduğumuz için kendimizi de mutlu sayıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel de şehit çocuklarıyla birlikte zaman geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mehmet Ali Küpeli de 2019 yılında hayata geçirilen projeye gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, proje kapsamında 21 şehit çocuğunun evlerinden alınıp okullarına bırakıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Mükerrem Ünlüer, Yerel Haberler, Fırat Görgel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Vali ve Belediye Başkanı, şehit çocuklarını evlerinden alıp okullarına götürdü - Son Dakika


13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:36:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Vali ve Belediye Başkanı, şehit çocuklarını evlerinden alıp okullarına götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement