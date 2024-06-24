Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidi Olmayan Yollara Geçişe İzin Verilmedi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidi Olmayan Yollara Geçişe İzin Verilmedi

Kahramanmaraş\'ta Yaya Geçidi Olmayan Yollara Geçişe İzin Verilmedi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, yaya geçidi olmayan alanlarda geçiş yapmaya çalışanlara izin vermedi. Denetimler sonucunda bazı vatandaşlar geri dönmek zorunda kalırken, bazıları ise dakikalarca mahsur kaldı. Yolu kullanan vatandaşlar üst geçit talep ediyor.

24.06.2024 15:45
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Kahramanmaraş'ta, yaya geçidi harici alanlardan geçiş yapmaya çalışanlara polis izin vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş Çevreyolu Madalyonlu Kavşak ile Arsan Kavşağı arasında yaptığı denetimde yaya geçidi olmayan alanlarda geçişlere izin vermedi.

Yolun karşısına geçmek için bölgeye gelen ve denetimi fark eden vatandaşlardan bazıları yakınlarını arayarak araçlarla geçiş yaparken bazıları da geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan bölgedeki hastane ve bankalara gelen vatandaşların bazıları ise dakikalarca mahsur kaldığı orta refüjden geldikleri istikamete tekrar dönmek zorunda kaldı.

Yolu kullanan vatandaşlar üst geçit istiyor

Özel bir hastanede hemşirelik yapan Gulshan Jafarova, 15 gün önce yolun karşısına geçerken kendisine otomobil çarptığını ve kazayı hafif yaralarla atlattığını söyledi.

Kolundan ve sol ayak bileden yaralanan Jafarova, şunları kaydetti:

"15 gün önce gördüğünüz bu yolda kaza geçirdim karşıdan karşıya geçerken araba çarptı ve ölümden döndüm. Haftada bu yolda maksimum 1-2 kişi ölüyor ve onlardan biri de ben olabilirdim yetkililerden çok rica ediyorum lütfen bu yola bir çözüm bulsunlar üst geçit yapılsın. Ben burada gurbetçiyim ailemin hala da kazadan haberi yok şu an tedavi görüyorum ve hala psikolojik ve fizyolojik olarak da kendimde değilim iyi olamıyorum. Lütfen bir an önce buraya üst geçit yapılsın. Diğer arkadaşlarımın da canı yanmasın kimse ölmesin artık. Bu yol gerçekten ölüm yolu oldu."

"Ölüm yolu oldu burası buna bir an önce dur demeleri gerekiyor"

Hastanede görev yapan hasta hakları sorumlusu Nilay Eyüpoğlu da arkadaşlarının ve hastaneye gelenlerin yolun karşısına geçerken 1 saat beklediğini söyledi.

Bu yola ivedikle üst geçit yapılmasını istediklerini vurgulayan Eyüpoğlu şöyle konuştu:

"Hemşire arkadaşımızın 15 gün önce yaptığı büyük kazada ölümden döndü şükürler olsun ki şu an hayatta kendisi ancak diğer arkadaşlarımız veya ölüm haberleri gelen insanlar arkadaşımız karar şanslı olmayabiliyor. Sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçerken üstelik sıcakların 40 derecenin üzerini görmüş olduğu bir durumda arkadaşlarımızın 1 saate yakın bir süre burada beklemeleri gerçekten çok üzücü bir durum. Bir an önce buraya üstgeçit yapılmasını istiyoruz ve artık lütfen sesimiz duyulsun istiyoruz. Ölüm yolu oldu burası buna bir an önce dur demeleri gerekiyor. Umarım en kısa zamanda bir üst geçit yapılır."

Yolun karşısına geçmeye çalışan bazı vatandaşlar ise yetkililerden bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidi Olmayan Yollara Geçişe İzin Verilmedi - Son Dakika

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