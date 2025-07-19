Kahramanmaraş'ta Yıkılan Apartman Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Yıkılan Apartman Davası

Kahramanmaraş\'ta Yıkılan Apartman Davası
19.07.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde yıkılan Medine Apartmanı'nda 14 kişinin ölümü üzerine iki sanığın yargılanmasına başlandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Medine Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonunda sanıkların savunmalarına tepki gösteren Nevruz Zülkadir, yıkılan binada 4 yakınını kaybettiğini ve yapının kum yığınından ibaret olduğunu belirterek, "Bu binadan ev alan kişiler ev, yuva almak istemiş ama bilmemişler, mezar almışlar" diye konuştu.

Barbaros Mahallesi'nde, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan Medine Apartmanı'nda 14 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili müteahhit Rüstem Kepek ile statik proje müellifi ve fenni mesul Ercan Gök hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Rüstem Kepek, Ercan Gök, taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları katıldı.

Rüstem Kepek, savunmasında suçlamaları reddetti, binayı yaptıranın kendisinin değil, 5 yıl önce ölen emlakçı Veli Taşdemir olduğunu öne sürdü. Kepek, "Sadece arsa sahibiydik, ruhsatta yapı sahibi olarak görünüyoruz, müteahhit olarak hareket etmedim, binanın projeleri ile ilgili de Veli Taşdemir Ercan Gök ile görüşerek anlaştı. Malzemelerin parasını biz Veli Taşdemir'e veriyorduk, malzemeleri de Veli Taşdemir temin ediyordu. Veli Taşdemir arsayı satın alırken komisyon aldı, onun dışında inşaatı yaptırması nedeniyle kendisine bir el emeği ücreti verdik ancak ne kadar verdik hatırlamıyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Ercan Gök de suçlamaları kabul etmedi. Binanın yıkılmasında herhangi bir mühendislik hatasının olmadığını belirterek beraatini talep etti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiye gönderilmesini karar verip davayı 23 Aralık'a erteledi.

Binada kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini kaybeden Nevruz Zülkadir, duruşma sonunda sanıkların savunmalarına tepki gösterip, depremden sonra kardeşlerinin yanına gittiğini ancak binayı kum yığını halinde bulduğunu söyleyerek, "Gittiğimde karşılaştığım manzara, dükkan üstü 3'üncü kat olan kısım yolla bir olmuş. Yani 3 kat hiç yoktu ortada. Öyle ki nefes alacak en ufak bir yer kalmamış. Kum yığını, taş yok, beton yok, içerisinde demir yok, hiçbir şey yok. Kum yığının içerisinde biz diri diri ailelerimizi, canlarımızı bıraktık. Kardeşimle 2 yeğenim ve gelinimiz olmak üzere dördünü aynı yatakta buldum. Yani kalkmayı bırakın çocuklarını sadece araya alabilecek kadar fırsatları olmuş hiçbir şekilde yataktan kalkamamışlar zaten. Buldum, defnettim, gömdüm. Bu binadan ev alan kişiler, kendisine ev, yuva almak istemiş ama bilmemişler, mezar almışlar. Evlatlarıyla birlikte diri diri gömüldüler" diye konuştu.

'ÖLMÜŞ BİR İNSANI KULLANIYORLAR'

Sanıkların savunmalarına da tepki gösteren Nevruz Zülkadir, kendilerinin savunulacak bir tarafı olmadığı için ölmüş insanları kullandıklarını ifade ederek, "İlk duruşmada dedikleri şey iki kişi aynı şeyi savunup Veli Taşdemir diye bundan 5-6 yıl önce ölmüş bir şahsın üzerine atıyorlar suçlamayı. ve kendilerinin hiçbir şekilde hiçbir sorumluluklarının olmadığını söylüyorlar. Ama ben onun böyle olduğuna inanmıyorum. Yani ve adaletin de geleceğini biliyorum. Savunulacak yerleri yok. Bilirkişi raporlarını da gördükleri için savunulacak hiçbir tarafları olmadığı için ölmüş bir insanı kullanıyorlar. Adalete güveniyorum. Eminim ki bunların hak ettikleri cezayı verecekler. Benim kardeşim geri gelmeyecek ama biz deprem ülkesindeyiz, belki başka insanların kardeşleri hayatta kalacak" dedi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yıkılan Apartman Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok

11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
10:56
Ankara’yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'yı sel vurdu, hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
10:49
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
14:40
Beşiktaş’ta sürpriz istifa
Beşiktaş'ta sürpriz istifa
14:33
Galatasaray’da Barış Alper’in yerine yeni dünya yıldızı
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
14:32
Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
14:24
75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı
75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı
14:21
Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı Şok eden detaylar ortaya çıktı
Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı! Şok eden detaylar ortaya çıktı
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 12:49:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yıkılan Apartman Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.