Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde ağır hasar gören 11 katlı Osmanlı Apartmanı iş makinesi yardımıyla yıkıldı.
Hafriyatlar, iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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