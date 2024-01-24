KAHRAMANMARAŞ'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binayı yıkmak için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.