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Kahramanmaraş'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkım işlemleri sırasında iş makinesi devrildi ve operatör enkaz altında kaldı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve operatörün kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

Kahramanmaraş\'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi
24.01.2024 - 15:35,
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KAHRAMANMARAŞ'ta yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binayı yıkmak için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi; operatör enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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