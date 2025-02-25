Kahramanmaraş’ta Zirai Don Uyarısı

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Kahramanmaraş'ta zirai don alarmı

Soğuk ve kuraklık Kahramanmaraş'ta etkili oluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yaşanan zirai don ve kuraklık riskine dikkat çekerek çiftçileri uyardı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü belirten Çetinkaya, yağışların yetersizliği ve soğuk hava etkisini anlattı. Sıcak havaların sıfırın altına inmesi sonucu kayıpların oluşabileceğini ifade eden Çetinkaya, "Hava sıcaklıkları eksi 5 ile eksi 11 derece arasında değişiyor. Tarım arazilerimizde ekili buğday ve arpalar suya büyük ihtiyaç duyuyor ancak yeterli yağış alamıyoruz. Üstüne bir de bu sert soğuklar eklenince, çiftçimizin zararı katlanıyor. Özellikle açık tarlalarda yetiştirilen marul, maydanoz, ıspanak, lahana, havuç ve turp gibi ürünlerin büyük zarar görüyor. Kahramanmaraş'ta 10 bin dönüm civarında sera bulunuyor. Seracılarımızın gece boyunca ısıtma sistemleriyle ürünlerini korumaya çalıştığını biliyoruz, ancak sıcaklıkların sıfırın çok altına düşmesi büyük kayıplara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Barajların su seviyesine de dikkati çeken Çetinkaya, "Barajlarımızda su seviyeleri kritik derecede düşük. Şu anda yağışsız geçen günler yüzünden buğday ve arpalar susuz kaldı. Eğer bu durum devam ederse yaz aylarında pamuk, biber ve mısır gibi suya fazla ihtiyaç duyan ürünler için de büyük sıkıntılar yaşanacak" dedi.

Çiftçilerin su kullanımına yönelik bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çetinkaya, su tasarrufu sağlayacak ürünlere yönelmenin hayati önem taşıdığını belirtti. "Yetkililerden ve çiftçilerimizden, su yönetimini dikkatli planlamalarını bekliyoruz. Yağışlar olmazsa tarımsal üretim düşecek ve bu da fiyat artışlarına neden olacak. Kurak soğuklar değil, yağışlı bir sistemin gelmesini bekliyoruz. Çiftçilerimizin zararını en aza indirmek için önlemler alınmalı" diye konuştu.