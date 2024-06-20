Kahramanmaraş'taki 'ardıç suyu mesire alanı' piknikçilerin uğrak yeri oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki 'ardıç suyu mesire alanı' piknikçilerin uğrak yeri oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ardıç suyu, yaz mevsiminde piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir mesire alanı haline geldi. Temiz havası, yeşil ve soğuk suyuyla dikkat çeken ardıç suyu, Kurban Bayramı'nda da piknikçilerin uğrak noktası oldu. Bölgeye çevre illerden de ziyaretçiler gelerek serin suyun tadını çıkarıyor ve aileleriyle vakit geçiriyor.

20.06.2024 10:53
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Kahramanmaraş'taki 'ardıç suyu mesire alanı' piknikçilerin uğrak yeri oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta renk cümbüş soğuk havası soğuk havası ve buz gibi suyu ile dikkat çeken ardıç suyu Kurban Bayramı'nda piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekir mahallesinin kırsalında yer alan ardıç suyu dikkat çekiyor.

Özellikle yaz mevsiminde piknik yapmak isteyenlerin ilgisini çeken ardıç suyu, temiz havası yeşil ve soğuk suyu ile piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri.

Kurban Bayramı'nda piknik yapılan bölgede yer alan mesire alanı, çardaklar ve çınar ağaçlarının etrafına oturan vatandaşlar temiz havayı solurken mangal yapmayı da ihmal etmiyor.

Bölgeye Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kayseri gibi çevre illerden vatandaşlar geliyor.

Soğuk suyu ile serinleyip piknik yaptıklarını söyleyen Resul Aydemir, "Bu alana geliyoruz pikniğimizi yapıyoruz ailenizle beraber vakit geçirip dinleniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki 'ardıç suyu mesire alanı' piknikçilerin uğrak yeri oldu - Son Dakika

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