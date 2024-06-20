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Kahramanmaraş'taki 'ardıç suyu mesire alanı' piknikçilerin uğrak yeri oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta renk cümbüş soğuk havası soğuk havası ve buz gibi suyu ile dikkat çeken ardıç suyu Kurban Bayramı'nda piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekir mahallesinin kırsalında yer alan ardıç suyu dikkat çekiyor.

Özellikle yaz mevsiminde piknik yapmak isteyenlerin ilgisini çeken ardıç suyu, temiz havası yeşil ve soğuk suyu ile piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri.

Kurban Bayramı'nda piknik yapılan bölgede yer alan mesire alanı, çardaklar ve çınar ağaçlarının etrafına oturan vatandaşlar temiz havayı solurken mangal yapmayı da ihmal etmiyor.

Bölgeye Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kayseri gibi çevre illerden vatandaşlar geliyor.

Soğuk suyu ile serinleyip piknik yaptıklarını söyleyen Resul Aydemir, "Bu alana geliyoruz pikniğimizi yapıyoruz ailenizle beraber vakit geçirip dinleniyoruz" dedi.