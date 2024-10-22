Kahta'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.H. ile S.H. bacaklarından aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan S.H. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı.