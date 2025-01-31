Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
M.S.Ç. yönetimindeki 02 KN 674 plakalı otomobil, Yeni Mahalle baraj yolunda, S.O. idaresindeki 02 AFE 076 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü M.S.Ç, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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