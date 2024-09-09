Kahvaltıda kanlı tartışma: Kayınpeder öldürüldü - Son Dakika
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Kahvaltıda kanlı tartışma: Kayınpeder öldürüldü

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Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yasin Ertürk, kendisini kahvaltıya davet eden kayınpederi Cemil Cesur'u bıçaklayarak öldürdü. Olayın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri haberde yer alıyor.

09.09.2024 15:02
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti. Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, "Rahmetliyi sokakta görürdüm. Dün damadını kahvaltıya davet etmiş. Sonrasında bir sorun olmuş. Sabah site görevlisi, damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış" dedi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertürk'ün sorgusu ise sürüyor.

Kahvaltıda kanlı tartışma: Kayınpeder öldürüldü
Kaynak: DHA

Cinayet, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahvaltıda kanlı tartışma: Kayınpeder öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Kahvaltıya çağırdığı adama yerli yersiz konular açmıştır. Belki kahvaltı bahaneydi. Nutuk çekmeye çağırdı. 3 5 Yanıtla

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