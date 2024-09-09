Kahvaltıda kanlı tartışma: Kayınpeder öldürüldü

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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti. Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, "Rahmetliyi sokakta görürdüm. Dün damadını kahvaltıya davet etmiş. Sonrasında bir sorun olmuş. Sabah site görevlisi, damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış" dedi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertürk'ün sorgusu ise sürüyor.