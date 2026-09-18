Kahverengi kokarcaya karşı Samsun'da 26 bin feromon tuzağı kışlaklara kuruldu

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere yaklaşık 300 tarım ürününe büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısının popülasyonu, kış döneminde biyoteknik mücadele kapsamında "cezbet yok et" metoduyla baskı altına alınıyor.

Samsun'da tarım ürünlerine önemli zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına, havanın soğumaya başlamasıyla kış dönemi önlemleri kapsamında hız verildi.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 26 bin feromon (koku) tuzağını kahverengi kokarcanın kışlak alanlarına yerleştirdi. Kışlaklara çekilmeye başlayan kahverengi kokarcalar, özel bir koku yayan feromon tuzağının içine çekildikten sonra imha ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarcaya karşı entegre mücadelenin tüm unsurlarını kullandıklarını söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Çünkü zararlı çok baskın bir tür. Yani çok hızlı çoğalabilen bir zararlı. Eğer mücadeleyi ihmal edersek, bir aşamasını gözden kaçırır ya da geri bırakırsak bu zararlıyla mücadelede başarılı olma şansımız yok. İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla kahverengi kokarcalar, kışlaklara doğru çekilme döneminde. Havanın soğumasıyla kışlaklara girecekler. İşte bu dönemde feromon tuzaklarla yapılan mücadele çok önemli. Şu an 'cezbet yok et' dediğimiz mücadele yöntemini kullanıyoruz." dedi.

Feromon tuzaklarını belirli noktalara astıklarına işaret eden Yılmaz, "Yaydığı koku ile kahverengi kokarcaların feromonu astığımız yere toplanmasını sağlıyoruz. Daha sonra feromon tuzağını alıyoruz ve toplanan kokarcaları imha ediyoruz. Bu yöntemin kullanılması için 26 bin feromon tuzağı hazırladık. Feromonları il genelinde farklı noktalara yerleştirdik. Takibini yapmak suretiyle toplanan kokarcaları imha edeceğiz ve popülasyonun artmasını önlemiş olacağız. Yaptığımız bütün mücadele yöntemleri, kahverengi kokarcanın popülasyonunu baskı altına almak içindir." ifadesini kullandı.

Yürütülen çalışmalardan başarılı sonuçlar alındı

Yılmaz, kahverengi kokarca ile bugüne kadar yürüttükleri mücadele çalışmalarından olumlu sonuç alındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En azından artmasının önüne geçiyoruz, kontrol altında tutuyoruz ve mümkün olduğunca baskılayarak azaltmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Kahverengi kokarcanın başta fındığımız olmak üzere tarımsal ürünlerimizde yapmış olduğu zararı minimize edeceğiz. Geçen seneye göre kahverengi kokarcanın verdiği zararın bir miktar azaldığını görebiliyoruz. Eğer bu mücadele yöntemlerinden birini ihmal etmiş olsaydık bu başarı sağlanamazdı. Şu an görülen yerler var, zarar verdiği ürünler de var ama bu zarar minimize edildi."

Bir kahverengi kokarcanın yılda 300 yavru yapabilme özelliği bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu mücadele zaman alacak gibi gözüküyor ama doğru zamanda doğru mücadele yöntemiyle tüm mücadele yöntemlerini uygulamamız gerekiyor. Mücadele yöntemlerini başarılı şekilde uygularsak, kahverengi kokarcanın doğal dengesinin sağlanması, zararının minimize edilmesi ve kontrol altına alınma süresi kısalacak. Eğer mücadeleyi kararlı şekilde gerçekleştirmezsek, ihmal edersek o zaman kahverengi kokarcanın zarar verdiği süre artacak. Topyekun mücadele edeceğiz ve kahverengi kokarca popülasyonunu baskılayacağız. Bir noktada da inşallah doğal dengeyi sağlayıp kahverengi kokarcanın tarımsal ürünlerimizde vermiş olduğu zararı ekonomik zarar eşiğinin altına düşüreceğiz. Yani doğal denge sağlanmış olacak."

Yılmaz, kahverengi kokarca ile yapılan biyolojik mücadelede doğaya samuray arıcığı salındığını hatırlatarak, "Samuray arıcığı kahverengi kokarcaların yumurtalarını parazitliyor. Samuray arıcığı bıraktığımız bölgelerde ilaçlama yapmayacağız. Eğer o bölgede ilaçlama yaparsak samuray arıcıklarını da imha ederiz ki mücadeleyi eksik bırakmış oluruz. Dolayısıyla usulüne uygun şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.