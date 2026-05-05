Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Edirne\'yi Sardı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için binlerce kişi, Edirne'ye geldi. Bugün yakılacak Kakava ateşi öncesi kente gelenler, birçok noktada yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de bu yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için binlerce kişi kente akın etti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nın da bulunduğu tarihi Sarayiçi'nde bugün saat 16.00'da yakılacak olan Kakava ateşinden önce şehre gelenler, yoğunluk oluşturdu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kente gelen turistler, başta Selimiye Camisi Meydanı, Tahmis Meydanı ve Sarayiçi'nde davul zurna eşliğinde oynadı ve güzel görüntüler oluşturdu.

'DİLEK TUTULUYOR, KISMET BULUNUYOR'

Şenliklere katılmak için Bursa'nın Gemlik ilçesinden gelen Emine Kuzu, "Çok güzel, eğlenceli. Ateşten atlayacağız, kocaman ateş yakılacak. Ritüeller yapılacak. Dilek tutuluyor, kısmet açılıyor. Çok iyi kısmet bulup evleniyorsunuz, daha ne olsun" dedi.

'İZMİR'DEN GELENE KADAR DANS ETTİK'

İzmir'in Bergama ilçesinden grup olarak Edirne'ye geldiklerini belirten Nuriye Hızal da "İlk defa geliyoruz, yıllardır gelmek istediğimiz bir şenlikti. Bu seneye nasip oldu. İyi ki de gelmişiz, diyoruz. Bugün rehberimiz eşliğinde cami ziyaretimiz ve çarşı turumuz var. Sonrasında kutlama alanına geçeceğiz. İlk defa geldik, biz de ilk defa şahit olacağız. Bizim ilçemizde de küçük çaplı olsa da Hıdırellez kutlanıyor. Atalarımızdan bize aktarılan, gelen duyumlara göre elimizden geldiğince kültürümüzü öldürmemeye çalışıyoruz. Gece 23.00'te yola çıktık, o saatten bu yana müzik ve dans, araçta ve benzin istasyonlarında sürekli durmadan dans ettik" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Necla Aydın ise "Bugün turla geldik, turun bizi yönlendirdiği doğrultuda gezeceğiz. Bol bol dans edeceğiz. Ateşin üstünden atlamamız mümkün değil, içine falan düşeriz. Dileklerimizi kağıda yazıp nehre atacağız. Tabii ki eğleniyorum, ben normal zamanda da eğlenirim, şenliğe gerek yok, İçim hep bahar" diye konuştu.