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Kaldığı cezaevi kütüphaneye dönüştü: 44 yıl sonra ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Muharrem Şeran, 1979 ve 1980 yıllarında yattığı cezaevinin kütüphaneye dönüştürüldüğünü duyunca, merak edip ziyaret etti. Şeran, cezaevinde geçirdiği günleri ve kütüphanenin önemini anlattı.

Şeran, 20 yaşındayken askerlik yaptığı Amasya'da işlediği suç yüzünden, Sivas cezaevinde yatarken babasının hastalığı nedeniyle firar etti. Şeran, Gaziantep'te bir kuyumcu soygununa karıştı. Firarda olduğu bir gün komşusuyla kavga edince annesi tarafından ihbar edildi. Tutuklanarak İslahiye cezaevinde konuldu. Buradan tekrar Sivas'a gönderildi. Çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 30 yaşında tahliye oldu.

Şeran, Cezaevinin Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'ne dönüştürüldüğünü öğrenince çok sevindiğini, merak edip gelip gezdiğini söyledi.

"Annem tarafından ihbar edildim"

Firari olduğu için kaçtığını fakat annesinin kendisini ihbar ettiğini anlatan Şeran, "20 yaşındayken askerlik yaptığım Amasya'da bir astsubayı vurdum. Sivas cezaevinde yatarken babamın hastalığı nedeniyle firar ettim. Gaziantep'te bir kuyumcu soygununa karıştım. Firarda olduğum bir gün komşuyla kavga edince annem tarafından ihbar edildim. İslahiye'de 7 ay kadar cezaevinde kaldım. Buradan tekrar Sivas'a gönderildim. Çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl cezaevinde kaldım" dedi.

"Özgürlük dünyaya bedel bir şey"

Önceden mahkum olarak kaldığı cezaevinin kütüphaneye dönüştürülmesini görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Şeran, "Özgürlük dünyaya bedel bir şey. Cezaevi kütüphane olmuş. Keşke her yer böyle olsa. Önceden buranın cezaevi olduğunu biliyordum. Sonra kütüphaneye dönüştürülmesi dikkatimi çekti. Tesadüfen buradan geçiyordum. Baktım tabelada halk kütüphanesi yazıyor. ve girip içini gezmek istedim. Burada çalışan personellerde çok yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

"Suçların büyük bir kısmı cahillikten oluyor"

Gençliğinde işlediği suçlardan dolayı pişmanlığını dile getiren Şeran, "Suçların büyük bir kısmı cahillikten oluyor. Çok fazla pişmanlığım var. Yaşım küçük olduğu için belki de o kadar suç işledim. Cezaevinden ilk çıktığımda giden arabalar sanki oyuncakmış gibi hissettim. Buranın kütüphaneye dönüştürülmesine çok mutlu oldum. Keşke böyle kütüphaneler daha da fazlalaşsa. Acılar ve pişmanlıklar yerini yeni mutluluklara bıraksa" şeklinde konuştu.

"Kendisini tanıdığıma çok memnun oldum"

İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dilek Yalçınkaya ise, "Muharrem bey ile tesadüfen karşılaştık. Kendisini tanıdığıma çok memnun oldum. Biz buraların bir kütüphane olduğunu biliyorduk. Muharrem bey ise bize geçmişi anlattı. Bizim için bir farkındalık oluşturdu. Bizim de dileğimiz suç oranlarının azalması ve kütüphanelerin fazlalaşması. Çok sayıda önceden burada ceza evinde kalan vatandaşlar gelip kütüphaneyi ziyaret ediyor. Burada çalışmanın en büyük mutluğu da onların acı dolu hatıralarına güzel bir kütüphaneyle karşılamak" diye konuştu.