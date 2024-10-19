Kaleiçi Festivali\'nde Renkli Yürüyüş

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 9'uncusu Kaleiçi Old Town Festivali'nde renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesince tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde bir araya gelen kalabalık ve bando takımı, "Altın Elma" turizm ödülünün sahibi tarihi dar sokaklarda yürüdü.

Yürüyüşte, festival bandosunun hareketli şarkılarına Kaleiçi'ndeki yerli ve yabancı turistler eşlik etti, tahta bacaklar ve ateş sihirbazları büyük ilgi gördü.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada Antalya'da 12 ay turizmin devam ettiğini söyledi.

Tanıtımların ve diğer alınan tedbirlerin 12 ay kentte turizmi sürdürdüğünü belirten Uysal, "Kültürel ve sosyal aktiviteler şehre saygınlık kazandırıyor, turizmi çeşitlendiriyor, entelektüel düzeyi arttırıyor ve şehrin kimliğini yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Uysal, bu coğrafyanın barış ve kardeşlik coğrafyası olduğunu vurgulayarak "Bütün Türkiye'miz öyle. Biz Türkiye'mizi çok seviyoruz, Antalya'mızı çok seviyoruz, özgürce yaşamayı çok seviyoruz. Bütün dünya halklarıyla milletleriyle kaynaşmış, kazan kazan ilkesine göre dostluğu, kardeşliği, barışı doyasıya yaşayan bir ülke olmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 18 ülkeden ve 23 şehirden insanların katıldığı festival, 20 Ekim'e kadar sürecek.