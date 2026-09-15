Kalibaf: ABD'nin batı sınırı komplosu IKBY işbirliğiyle boşa çıktı - Son Dakika
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Kalibaf: ABD'nin batı sınırı komplosu IKBY işbirliğiyle boşa çıktı

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'da KYB Başkanı Bafel Talabani ile görüştü. Kalibaf, ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplonun IKBY işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleriyle yenilgiye uğradığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleri ile yenilgiye uğradı." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ve Talabani, başkent Tahran'da görüştü.

Görüşme sırasında Kalibaf, ABD ve İsrail'in İran'ın bu kadar direnç gösterebileceğini ve yenileceklerini düşünmediğini belirterek, "ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleri ile yenilgiye uğradı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik planlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ve İran ile Irak arasında ayrışma meydana getirmeye çalıştığını vurgulayan Kalibaf, bu planların boşa çıkarılması için komşu ülkelerle her alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalibaf: ABD'nin batı sınırı komplosu IKBY işbirliğiyle boşa çıktı - Son Dakika

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