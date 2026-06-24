Kalibaf: Bölgenin Geleceği İşbirliğinde - Son Dakika
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Kalibaf: Bölgenin Geleceği İşbirliğinde

Kalibaf: Bölgenin Geleceği İşbirliğinde
24.06.2026 11:55
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, bölge ülkeleriyle işbirliğinin önemini vurguladı, yabancı güçlerin çekilmesini istedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "bölgenin geleceğinin işbirliğinde" olduğunu söyledi.

Kalibaf, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Parlamentolar Birliği toplantısında konuştu.

Ülkesinin son savaşta uğradığı zararlara ve karşılaştığı acılara rağmen, "mantığın güce tercih edilmesi" ve "direnişin teslimiyete tercih edilmesi" kaidesini benimsediğini dile getiren Kalibaf, "Bölgenin geleceği işbirliğindedir. " ifadesini kullandı.

Diplomasinin, karşılıklı saygı ve ulusal egemenliğin tanınması temelinde etkili olacağını vurgulayan Kalibaf, "İslamabad Mutabakatı'nın" İran halkının direnişinin bir sonucuyla ABD'nin yenilgisine dönüşen bir belge olduğunu savundu.

Bölgenin güvenliğinin yine bölge ülke tarafından sağlanması gerektiğinin altını çizen Kalibaf, İslam dünyasının ekonomik kapasitesinin Müslüman ülkelerinin kalkınması yolunda sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

İran'ın Müslüman ülkelerle ilişkilerini, karşılıklı saygı, birbirlerinin iç işlerine karışmama ve ortak çıkarlar temelinde geliştirmek için hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, İran'ın, bölge ülkeleriyle ekonomik ve güvenlik alanında ortak mekanizmalarının kurulmasına destek verdiğini söyledi.

Şartların zorlaştığı dönemlerde dahi stratejik ortaklarını yalnız bırakmadıklarını savunan Kalibaf, Lübnan'daki ateşkesin İran'daki ateşkes kadar önemli olduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, bölgede bulunan yabancı askeri unsurların çekilmesini stratejik bir hedef olarak belirlediklerini, özellikle Batı Asya'da yer alan yabancı askeri unsurların güvenlik ve istikrar sağlamadığını aksine istikrarsızlığa neden olduklarının kaydetti.

Kaynak: AA

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