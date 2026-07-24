Kalibaf: İsrail İslam Ülkelerinin Düşmanı - Son Dakika
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Kalibaf: İsrail İslam Ülkelerinin Düşmanı

24.07.2026 12:05
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Irak Başbakanı ile İsrail'in İslam ülkelerine tehdit olduğunu vurguladı.

TAHRAN (AA) – İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile yaptığı görüşmede, " İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı" olduğunu söyledi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ve Zeydi başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin bölgesel önemine dikkati çeken Kalibaf, iki ülkenin birlikte çalışarak bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kalibaf, İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu vurgulayarak, İran ve Irak'ın, İsrail karşısında, İslam ülkeleri arasındaki birliğin korunması yönünde sağladığı işbirliğinin etkili olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Zeydi de İran ile Irak'ın yalnızca komşu ülkeler olmadığını, aynı bölgede yer almaları nedeniyle ortak olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalibaf: İsrail İslam Ülkelerinin Düşmanı - Son Dakika

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