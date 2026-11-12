Kaliforniya Valisi Newsom, Antalya'da COP31 kapsamında ormancılık merkezine gitti - Son Dakika
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Kaliforniya Valisi Newsom, Antalya'da COP31 kapsamında ormancılık merkezine gitti

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Kaliforniya Valisi Newsom, Antalya\'da COP31 kapsamında ormancılık merkezine gitti
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Kaliforniya Valisi Gavin Christopher Newsom, COP31 kapsamında Antalya'daki ormancılık eğitim merkezine gitti. Newsom burada yangın söndürme ekiplerinin eğitimlerini inceledi; öğleden sonra Expo alanındaki Mavi Bölge'de Maryland Üniversitesi Pavilyonu'nu ziyaret etti.

KALİFORNİYA VALİSİ COP31'DE

Kaliforniya Valisi Gavin Christopher Newsom, Antalya'da COP31 kapsamında sabah saatlerinde ormancılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada orman yangın söndürme ekiplerinin eğitimlerini yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Newsom, öğleden sonra da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) yapıldığı Expo alanına geldi. Vali Newsom, Mavi Bölge'de bulunan Maryland Üniversitesi Pavilyonu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: DHA
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