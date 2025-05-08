Kallas: Gazze'deki durumun hayal kırıklığı büyük

- AB Yüksek Temsilcisi Kallas: " Gazze'deki durumu durduramıyor olmamızın üye devletler arasında oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam"

"Gazze Şeridi'nde herhangi bir demografik veya toprak değişikliği girişimini, Filistinli nüfusun zorla yerinden edilmesini reddediyoruz"

VARŞOVA - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğu görüşünde olduğunu belirterek, "Gazze'deki durumu durduramıyor olmamızın üye devletler arasında oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) sonrasında Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kallas, AB Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça samimi ve açık bir şekilde geçtiğini ve gündemde olan birçok konunun ele alındığını söyledi.

Öncelikle Ukrayna konusunu ele aldıklarını ifade eden Kallas, "Yoğun bir diplomasi yürütülüyor ancak Rusya'nın barış istemediği, açık bir şekilde ortada. Bizim yapmamız gereken şey, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve bu şekilde Rusya'nın da barış istemesini sağlamak" dedi.

"Kısa süre önce Rus enerjisinden kurtulmaya yönelik bir yol haritası yayınladık"

Avrupa'nın bunu sağlamak için 17'inci yaptırım paketi üzerinde çalıştığını ve bunun önümüzdeki Dışişleri Konseyi toplantısında kabul edilmesini umduklarını ifade eden Kallas, "Kısa süre önce Rus enerjisinden kurtulmaya yönelik bir yol haritası yayınladık. Gölge filo ile nasıl baş edileceği konusu da bunun bir parçası. Bu da bu savaşın finansmanının bir kaynağı. Elbette, Ukrayna'yı nasıl daha fazla destekleyebileceğimizi de tartıştık" dedi.

Ukrayna'da işlenen savaş suçları için bir mahkeme kurulacağını da vurgulayan Kallas, "Savaş suçları da dahil olmak üzere işlenen suçlar cezasız kalmayacak ve sorumlular hesap verecek. Buna, bu savaşı başlatanlar da dahil" dedi.

"Gerçekten barışı destekleyen hiç kimse, Putin'in yanında durmaz"

Yarın Rusya'da düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına da değinen Kallas, "Gerçekten barışı destekleyen hiç kimse, Ukrayna'ya yönelik bir saldırı savaşını başlatan Putin'in yanında durmaz. Gerçekten barıştan yana olanlar, yarın Moskova'da değil, Ukrayna'da olmalı" dedi.

"Avrupa ülkelerinin çoğu, Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğunu kabul ediyor"

Toplantıda Gazze'deki durumun da ele alındığını ifade eden Kallas, "Avrupa ülkelerinin çoğu, Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğunu ve hızla kötüleştiğini kabul ediyor. Gazze'deki askeri operasyonları yoğunlaştırma planları, sivil nüfusun daha fazla acı çekmesine neden olacaktır. Gazze Şeridi'nde herhangi bir demografik veya toprak değişikliği girişimini, Filistinli nüfusun zorla yerinden edilmesini reddediyoruz. İsrail'e, Gazze'ye yönelik ablukayı derhal kaldırma ve insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Kallas, ayrıca geriye kalan tüm esirlerin serbest bırakılması ve tarafların yeniden ateşkese dönmesi çağrısında bulundu.

Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalara da değinen AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Bu savaşan kimse kazançlı çıkmaz. Gerçekten itidal gösterilmesi gerekiyor. Yanlış hesap riski her zaman mevcut. Gerilimi düşürebileceğimizi umuyorum. Elbette terörü ve Hindistan ile Pakistan tarafında yaşanan can kayıplarını kınıyoruz ve bunlar nedeniyle üzgünüz. İletişim kanallarının açık kalması ve önemli. Dünya yeni bir savaşı daha kaldıramaz" dedi.

Sırbistan'a sert mesaj: "Hafife alınacak bir şey değil"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Zafer Günü törenleri için Moskova'ya gitmesine AB'nin tepkisinin ne olacağına ilişkin bir soru alan AB dış politika şefi Kallas, bu durumun olumlu tarafının Sırbistan ordusunun geçit törenine katılmıyor olması olduğunu söyledi.

Kallas, "Bu adım, şu anda gerçekten Putin ile yan yana yürüyenlerin vicdanına kalmış bir durum. Çünkü Putin, halihazırda, geçmişte değil, tam olarak şu anda, İkinci Dünya Savaşından bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı yürütüyor. Dolayısıyla, daha önceden de ifade ettiğim gibi, bu üye devletler tarafından hafife alınacak bir şey değil. Bir sonraki adımları tartıştığımızda, üye devletlerin aklında pek çok soru oluyor. Gerçek dostları kim? Aslında kiminle iş yapıyorlar?" dedi.

"Gazze'deki durumu durduramıyor olmamızın üye devletlerarasında oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam"

Kallas, Gazze'de 2 aydır devam eden insani yardım ablukası ve İsrail hükümetinin Gazze'yi ele geçirme planına ilişkin bir soruya, "Üye devletler arasında bunu durduramıyor olmamızın oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam" diye cevap verdi.

Hollanda hükümetinin Gazze'deki trajedi nedeniyle AB ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının temelini oluşturan AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının gözden geçirilmesi yönündeki çağrıya da değinen Kallas, "Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan gelen öneriyi, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dışişleri Konseyi toplantısında ele almayı kararlaştırdık. Elbette ayrıca, "Daha fazla ne yapabiliriz?" sorusu etrafında beyin fırtınası gerçekleştirdik" dedi.

Kallas, Gazze konusundaki açıklamasında "AB üyesi ülkelerin çoğu" derken tam olarak neyi kastettiği yönündeki bir soruya ise, "Odada hakim olan ruh hali. Söylediğim gibi, bu ruh hali, bu durumun sürdürülemez olduğu yönünde. Bu odadaki genel hava. Ancak ortak açıklamalarımız, çok sık yaşandığı üzere, belirli kelimeler ve ifadeler yüzünden tıkanabiliyor. Ama üye devletlerin çoğunluğu adına konuşabilirim. Öne çıkarılan tutum buydu" dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımlar

Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmasına nasıl bakıldığı yönünde bir soruya cevap veren Kallas, "Halihazırda, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunda devam eden görüşmeler bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptırımların hafifletilmesinden yana olduğunu duymaktan memnuniyet duydum. Umarım bu tutum, çalışma düzeyine de yansır" dedi.

ABD'nin Ukrayna-Rusya müzakerelerinden çekilme ihtimali

Avrupa Birliği'nin ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinden çekilmesi ve taraflar arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soru alan AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Savaş sürerken müzakere yürütülemeyeceği açık. Bu nedenle tarafların masaya oturabilmeleri için önce bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor" dedi.

26 üye ülkeden Rusya'dan gaz alımının durdurulmasına destek

Kallas, Rusya'dan gaz ithalatının 2027 yılına kadar kademeli olarak sıfıra indirilmesine ilişkin planın da konuşulduğunu ve AB Konseyi'nin hazırladığı yol haritasının 27 AB üyesi ülkeden 26'sı tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Kallas, "Ancak elbette, bu konuda karar alacak olanlar, dışişleri bakanları değil. Bu bizim dosyamız değil. Yine de önemli bir konu olduğu için çok kısa da olsa, bu konuya değindik" dedi.

"İsrail'e, Batı Şeria ve Gazze'deki işgalci güç olarak, orada yaşayan insanların refahından sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz"

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, ise Gymnich formatında düzenlenen gayriresmi toplantıya İngiltere'nin geri döndüğünü ve bugünkü toplantıda AB'ye aday ülkelerin de yer aldığını ifade etti. Sikorski, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın katılmamış olmasını ise Kiev'de Ukrayna ile ABD arasında imzalanan mineral anlaşmasına ilişkin gündem ile açıkladı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına değinen Sikorski, "İsrail'e, Batı Şeria ve Gazze'deki işgalci güç olarak, orada yaşayan insanların refahından sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Eğer İsrail, bu insanları doyurmak için bizim paramızı kabul etmiyorsa, o halde bu görevi kendisi yerine getirme sorumluluğuna sahiptir" dedi.

"ABD'nin çabaları başarısız olursa Türkiye var"

Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerine değinen Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, "Elbette, ABD'nin arabuluculuk çabalarında başarıya ulaşmasını diliyoruz. Ancak bu başarısız olursa diğer seçenekler de mevcut. İletişim kanallarını açık tutan Türkiye var. Hepsinden de önemlisi, Putin'in müzakere masasına oturmaya zorlayabilecek ve taleplerini yumuşatabilecek benzersiz imkanlara sahip olan Çin var" dedi.