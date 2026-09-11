Kallas, İsrail yerleşim ürünlerine AB ithalat yasağını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kallas, İsrail yerleşim ürünlerine AB ithalat yasağını savundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinde üretilen malların AB'ye ithalatının yasaklanmasının ilkeli bir tutum olacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinde üretilen malların AB'ye ithalatının yasaklanmasının "ilkeli bir tutum" olacağını bildirdi.

Kallas, bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alması üzerine The Irish Times gazetesine verdiği röportajda, böyle bir yasağın kabul edilmesi için 27 AB üyesinin oy birliğine ihtiyaç bulunmadığını, nitelikli çoğunluk desteğinin yeterli olduğunu söyledi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları arasında İsrail'in genişleyen yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda geniş görüş birliği bulunduğunu ifade eden Kallas, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına karşı izlenen tutuma atıfta bulundu.

Kallas, "Kırım işgal edildiğinde bunun yasa dışı olduğu ve tanınmayacağı konusunda tutumumuz çok açıktı. Aynı ilkeli tutumu burada da göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerin yasa dışı olduğu konusunda genel mutabakat bulunduğunu vurgulayan Kallas, bu nedenle söz konusu bölgelerle ticaretin durdurulması gerektiğini söyledi.

12 ülkenin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı???????

AB üyeleri Fransa, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ile Norveç, İzlanda, Kanada ve İngiltere 8 Eylül'de aldıkları ortak kararla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

İsrail ise ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

AB, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere henüz genel bir ithalat yasağı uygulamazken, bu ürünleri AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıklardan hariç tutuyor ve daha kapsamlı ticari tedbir seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kallas, İsrail yerleşim ürünlerine AB ithalat yasağını savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:55:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Kallas, İsrail yerleşim ürünlerine AB ithalat yasağını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement