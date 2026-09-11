Kallas, İsrail yerleşim ürünlerine AB ithalat yasağını savundu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinde üretilen malların AB'ye ithalatının yasaklanmasının "ilkeli bir tutum" olacağını bildirdi.

Kallas, bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alması üzerine The Irish Times gazetesine verdiği röportajda, böyle bir yasağın kabul edilmesi için 27 AB üyesinin oy birliğine ihtiyaç bulunmadığını, nitelikli çoğunluk desteğinin yeterli olduğunu söyledi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları arasında İsrail'in genişleyen yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda geniş görüş birliği bulunduğunu ifade eden Kallas, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına karşı izlenen tutuma atıfta bulundu.

Kallas, "Kırım işgal edildiğinde bunun yasa dışı olduğu ve tanınmayacağı konusunda tutumumuz çok açıktı. Aynı ilkeli tutumu burada da göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerin yasa dışı olduğu konusunda genel mutabakat bulunduğunu vurgulayan Kallas, bu nedenle söz konusu bölgelerle ticaretin durdurulması gerektiğini söyledi.

12 ülkenin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı???????

AB üyeleri Fransa, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ile Norveç, İzlanda, Kanada ve İngiltere 8 Eylül'de aldıkları ortak kararla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

İsrail ise ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

AB, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere henüz genel bir ithalat yasağı uygulamazken, bu ürünleri AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıklardan hariç tutuyor ve daha kapsamlı ticari tedbir seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.