Kalp Krizi Nedeniyle Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Tarık Gündoğdu (52), dün akşam evinde rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gündoğdu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gündoğdu için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Gündoğdu'nun ailesinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve meslektaşları katıldı.

Gündoğdu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Muğla'ya gönderildi.