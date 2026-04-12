Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

12.04.2026 15:51
Siirt’in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Naime Gölbaşı, hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken sağanak yağışın neden olduğu sel felaketine takıldı. Yolu kapatan taşkın nedeniyle içinde bulunduğu minibüsle birlikte mahsur kalan Gölbaşı, ekiplerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyünde yaşanan olayda, kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Naime Gölbaşı, hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı sırada sel engeline takıldı.

HASTANE YOLUNDA FELAKET

Sabah saatlerinde rahatsızlanan Gölbaşı, yakınları tarafından köy minibüsüyle hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere seviyesi kısa sürede yükseldi. Taşan su, köy yolunu ulaşıma kapatırken minibüs de yolda mahsur kaldı.

DERE TAŞTI, ARAÇ MAHSUR KALDI

Yoğun yağışın etkisiyle yatağından taşan dere, ulaşımı tamamen durdurdu. İçerisinde hasta bulunan minibüs, yükselen suyun ortasında kaldı ve ilerleyemedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucu minibüs sudan çıkarılarak güvenli alana alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri araç içerisinde uzun süre müdahalede bulundu. Ancak Naime Gölbaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gölbaşı’nın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, sel nedeniyle kapanan yol ve müdahale süreci de araştırılıyor.

Kaynak: DHA

