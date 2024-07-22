Kamala Harris: Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu birleştirmek için elimden geleni yapacağım

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(ANKARA ) - ABD Başkanı Joe Biden başkanlık seçimlerinden adaylığını çektiğini açıkladıktan sonra, desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten açıklama geldi. Harris, "Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti. Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Harris, "Demokrat Parti'yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Biden'ın yarıştan çekilme kararını "özverili ve vatansever" olarak değerlendiren Harris, "Seçime kadar 107 günümüz var. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız" dedi.

"Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak"

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetcilerin adayı olarak seçime girecek olan ABD eski Başkanı Donald Trump, ABD Başaknı Joe Biden ve Kamala Haris'i eleştirdi. Trump "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı

"Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem"

ABD başkanı Joe Biden'in 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden adaylığını çekmesinden sonra Rusya'dan da art arda açıklamalar geldi. Konuya ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem" değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

"Gizli anlaşmalar soruşturulmalıdır"

Bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova 'dan geldi. Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır" dedi.