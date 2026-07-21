Kamboçya'da 5,62 Ton Uyuşturucu İmha Edildi - Son Dakika
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Kamboçya'da 5,62 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Kamboçya\'da 5,62 Ton Uyuşturucu İmha Edildi
21.07.2026 14:53
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Kamboçya'da 500 milyon dolarlık yasa dışı uyuşturucu imha edildi, uyuşturucuya sıfır tolerans mesajı verildi.

KANDAL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sar Sokha, piyasa değeri 500 milyon ABD dolarını bulan 5,62 ton yasa dışı uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan öncül kimyasalların imha edildiğini açıkladı.

Sokha salı günü ülkenin güneyindeki Kandal vilayetinin Ponhea Leu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu imha töreninde yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarına sıfır tolerans mesajı verdiklerini belirterek, "Bu tören, uyuşturucudan arındırılmış bir Kamboçya inşa etme vizyonumuzu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Sokha ayrıca ulusal barışı, güvenliği ve kamu düzenini korumak için uyuşturucuyla bağlantılı suçlarla aralıksız mücadelesini sürdüren kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

İmha edilen maddelerin, 2025 yılında başkent Phnom Penh ile Kampong Chhnang vilayetinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği ifade edildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Departmanı verilerine göre, yalnızca 2026'nın ilk yarısında 225'i yabancı uyruklu olmak üzere 12.581 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı ve 2,38 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Xinhua

Kamboçya, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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