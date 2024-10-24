Kamboçya'nın Bağımsızlık Günü Kutlandı

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Kamboçya Krallığı'nın 71. Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 65. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Chea Sok ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Avusturya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımızı da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, düzenlenen saldırıyı lanetlediğini söyledi.

"Kamboçya'yı Güney Doğu Asya'daki güvenilir bir ortağımız olarak görüyoruz"

Bakan Yumaklı, bu sene Kamboçya Krallığı'nın 71. bağımsızlık yıl dönümünün ve Türkiye-Kamboçya diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yılının kutlandığını belirterek, Türkiye'nin Pnom Penh Büyükelçiliği'nin 2012'de açıldığını hatırlattı.

Türkiye-Kamboçya arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Yumaklı, "Karşılıklı üst düzey temasların yoğunlaşmasını memnuniyetle gözlemliyoruz. Kamboçya'yı Güneydoğu Asya'daki güvenilir bir ortağımız olarak görüyoruz." dedi.

Yumaklı, Kamboçya'nın da üyesi olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile de kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfedildiğini vurgulayarak, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ilişkilerin çeşitlendirilip güçlendirilmesi için geniş bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Her iki ülkenin de dinamik ekonomilere ve genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi.

Yumaklı, Kamboçya'nın dinamik ekonomisinin, genç nüfusunun ve Asya pazarlarına açılan bir kapı olarak stratejik konumunun, Türk işletmeciler için de fırsatlar sunduğunu söyledi.

Büyükelçi Chea Sok??????? da Kamboçya Krallığı'nın 71. Bağımsızlık Günü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 65. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılan davetlilere teşekkür etti.

"71 yıl önce Kamboçya merhum büyük kahraman Kral Norodom Sihanouk'un güçlü liderliği altında kendi kendini yönetme hakkını kazanarak 1953'te tam bağımsızlık ilan etti" diyen Chea Sok???????, bağımsızlığın ardından, ülkesinin ulusal uzlaşma, istikrar ve kalkınma gibi birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Chea Sok???????, Kamboçya'nın yıllar içinde tüm alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiğini, kültürel mirasını yücelten ve koruyan canlı bir topluma dönüştüğünü belirtti.

Ülkesinin hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için zengin fırsatlar sunduğunu ifade eden Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünü kutlarken, önümüzdeki yılların ikili bağlarımızı daha da derinleştirecek potansiyelleri keşfetmemize olanak sağlayacağına yürekten inanıyorum. Özellikle ekonomik, ticaret ve yatırım, turizm, eğitim, kültür ve halklar arası ilişkiler alanlarında bizlere önemli fırsatlar sunacaktır."

Konuşmaların ardından, Kamboçya'ya özgü yemekler ikram edildi.