Kamboçya'nın Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamboçya'nın Bağımsızlık Günü Kutlandı

Kamboçya'nın 71. Bağımsızlık Günü ve diplomatik ilişkilerinin 65. yılı Ankara'da kutlandı.

24.10.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamboçya Krallığı'nın 71. Bağımsızlık Günü ve Türkiye-Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 65. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Chea Sok ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Avusturya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımızı da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, düzenlenen saldırıyı lanetlediğini söyledi.

"Kamboçya'yı Güney Doğu Asya'daki güvenilir bir ortağımız olarak görüyoruz"

Bakan Yumaklı, bu sene Kamboçya Krallığı'nın 71. bağımsızlık yıl dönümünün ve Türkiye-Kamboçya diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yılının kutlandığını belirterek, Türkiye'nin Pnom Penh Büyükelçiliği'nin 2012'de açıldığını hatırlattı.

Türkiye-Kamboçya arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Yumaklı, "Karşılıklı üst düzey temasların yoğunlaşmasını memnuniyetle gözlemliyoruz. Kamboçya'yı Güneydoğu Asya'daki güvenilir bir ortağımız olarak görüyoruz." dedi.

Yumaklı, Kamboçya'nın da üyesi olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile de kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfedildiğini vurgulayarak, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ilişkilerin çeşitlendirilip güçlendirilmesi için geniş bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Her iki ülkenin de dinamik ekonomilere ve genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi.

Yumaklı, Kamboçya'nın dinamik ekonomisinin, genç nüfusunun ve Asya pazarlarına açılan bir kapı olarak stratejik konumunun, Türk işletmeciler için de fırsatlar sunduğunu söyledi.

Büyükelçi Chea Sok??????? da Kamboçya Krallığı'nın 71. Bağımsızlık Günü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 65. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılan davetlilere teşekkür etti.

"71 yıl önce Kamboçya merhum büyük kahraman Kral Norodom Sihanouk'un güçlü liderliği altında kendi kendini yönetme hakkını kazanarak 1953'te tam bağımsızlık ilan etti" diyen Chea Sok???????, bağımsızlığın ardından, ülkesinin ulusal uzlaşma, istikrar ve kalkınma gibi birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Chea Sok???????, Kamboçya'nın yıllar içinde tüm alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiğini, kültürel mirasını yücelten ve koruyan canlı bir topluma dönüştüğünü belirtti.

Ülkesinin hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için zengin fırsatlar sunduğunu ifade eden Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünü kutlarken, önümüzdeki yılların ikili bağlarımızı daha da derinleştirecek potansiyelleri keşfetmemize olanak sağlayacağına yürekten inanıyorum. Özellikle ekonomik, ticaret ve yatırım, turizm, eğitim, kültür ve halklar arası ilişkiler alanlarında bizlere önemli fırsatlar sunacaktır."

Konuşmaların ardından, Kamboçya'ya özgü yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Kamboçya, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'nın Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 01:44:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kamboçya'nın Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.