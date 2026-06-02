Kamboçya, Tayland ile UNCLOS Sürecini Başlattı

02.06.2026 13:29
Kamboçya, Tayland ile deniz sınırı anlaşmazlığı nedeniyle BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında uzlaştırma süreci başlattı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland ile yaşanan deniz yetki alanı anlaşmazlıkları nedeniyle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaştırma sürecinin başlatılması için resmi bildirimde bulunduklarını açıkladı.

Khmer Times gazetesinin haberine göre, Başbakan Manet, yaptığı konuşmada, Tayland'ın deniz sınırı anlaşmasını feshetmesinin ardından konu hakkında hem Bangkok hükümetine hem de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi bildirimde bulunduklarını belirtti.

Kararın, Kamboçya'nın egemenliği ile denizcilik haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumayı amaçladığını ifade eden Manet, Tayland ile de barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkileri sürdürmek istediklerini söyledi.

Manet, Tayland'ın geri çekilme kararının anlaşmayı işlevsiz hale getirdiğini, böylelikle ikili müzakere fırsatının da tükendiğini dile getirdi.

Bu nedenle Kamboçya'nın UNCLOS kapsamında yer alan zorunlu uzlaştırma mekanizmasını devreye sokmayı tercih ettiğine dikkati çeken Manet, sürecin "gerginliği tırmandırma adımı" olmadığını vurguladı.

Tayland 5 Mayıs'ta, ortak açık deniz enerji arama çalışmaları için deniz sınırlarının netleştirilmesine yönelik Kamboçya ile yapılan anlaşmayı feshettiğini açıklamıştı.

Tayland ve Kamboçya, 2000 ve 2001 yıllarında, ihtilaflı kara ve deniz sınır sorunlarını çözmek için müzakerelerin yönünü belirlemek üzere halk arasında MoU 43 ve 44 olarak bilinen belgeleri imzalamıştı.

Kaynak: AA

