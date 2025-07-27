Kamboçya-Tayland Sınırında Ateşkes Çağrısı

PUNOM PEN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Kamboçya ve Tayland silahlı kuvvetleri arasında "derhal ve koşulsuz ateşkes" sağlanması yönündeki çağrısını yineledi.

Hun Manet pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile cumartesi akşamı Kamboçya-Tayland sınırındaki çatışmalara ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Açıklamaya göre, Trump görüşmede, asker ve sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açacak bir savaş ya da çatışma görmek istemediğini, iki ülke arasında derhal ateşkes ve barışın sağlanmasını arzu ettiğini ifade etti.

Hun Manet, "Buna cevaben saygıdeğer Başkan Donald Trump'a, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul ettiğimizi açıkça belirttim" dedi.

Hun Manet ayrıca, ateşkes önerisini ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmek üzere Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'u görevlendirdiğini söyledi.

Kamboçya ve Tayland sınır bölgelerinde perşembe günü başlayan çatışmalarda, her iki taraf da birbirlerini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.