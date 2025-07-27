ODDAR MEANCHEY, 27 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Tayland ile yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle yaklaşık 80.000 Kamboçyalının güvenlik gerekçesiyle evlerini terk ettiğini duyurdu. İki ülke arasında tartışmalı sınır bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmalar dördüncü gününde de sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kamboçya-Tayland Sınırında Çatışma: 80.000 Kişi Evini Terketti - Son Dakika
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