Kamerun'un Ankara Büyükelçiliği Milli Günü Resepsiyonu düzenledi - Son Dakika
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Kamerun'un Ankara Büyükelçiliği Milli Günü Resepsiyonu düzenledi

Kamerun\'un Ankara Büyükelçiliği Milli Günü Resepsiyonu düzenledi

Kamerun'un Ankara Büyükelçiliği, Kamerun Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'nun yanı sıra birçok ülkenin diplomatik ve askeri temsilcileri katıldı. Konuşmalarda, Türkiye-Kamerun ilişkileri ve ikili işbirliği vurgulandı.

20.05.2024 23:42
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Kamerun'un Ankara Büyükelçiliği, Kamerun Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon verdi.

Başkentte bir otelde düzenlenen Kamerun Milli Günü resepsiyonuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'nun yanı sıra birçok ülkenin diplomatik ve askeri temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Kamerun milli marşıyla başlayan resepsiyonda konuşan Duran, Kamerun Milli Günü'nün "Ordu ve Millet, Hep Birlikte, Huzurlu ve Müreffeh Bir Kamerun İçin Birlikte" temasıyla kutlandığına işaret ederek bunun, Kamerun halkının direncini yansıttığını söyledi.

Duran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin dün tüm Türkiye'de kutlandığını hatırlatarak Türk milletinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kez daha birleştiğini vurguladı.

Kamerun halkının Milli Günü'nü kutlayan Duran, Türkiye'nin, güçlü, müreffeh ve barışçıl bir Kamerun için desteğini sürdüreceğini dile getirdi.

Afrika ülkeleriyle ekonomik ve kültürel bağlar

Duran, Türkiye'nin son yıllarda Afrika ülkeleriyle tarihi, ekonomik, dini ve kültürel bağlar kurduğuna işaret ederek, Türkiye'nin, Afrika ile ortaklığının çok boyutlu olduğunu ve bu politikanın Afrika kıtasına barış ve istikrar getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Afrika ülkeleriyle eşitlik, saygı ve karşılıklı çıkarlara dayalı ikili ilişkiler yürütmeyi hedeflediklerinin altını çizen Duran, Türkiye'nin Afrika halkının ekonomik ve sosyal gelişimini diplomatik temsil ağıyla destekleme gayesinde olduğunu kaydetti.

Duran, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kurumların, ilişkilere katkıda bulunduğunu belirterek, Türk dış politikasında Afrika'nın önemli yer tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Kamerun ile gelişen ikili ilişkiler

Türkiye ile Kamerun arasındaki diplomatik ilişkilerin 62'nci yılını kutlamaktan onur duyduklarını ifade eden Duran, ilişkilerin ilk gününden beri ikili ortaklığın geliştiğini ve ülkeler arasındaki yüksek düzeyli ziyaretlerin buna işaret ettiğini söyledi.

Duran, 1-3 Mart'taki Antalya Diplomasi Forumu'nda Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella'yı ağırladıklarına değinerek, ayrıca şubat ayında Kamerun'un başkenti Yaounde'de Türkiye ile Kamerun arasında ikili siyasi istişareler düzenlenmesinin de ilişkilere katkı sağladığını anlattı.

Türk şirketlerin Kamerun'daki yatırımlarının ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirten Duran, ikili ticaret hacminin yükselme trendinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Duran, ikili işbirliğinin enerji, madencilik, tarım, sağlık, telekomünikasyon, savunma, kültür, eğitim, bilim ve aile gibi alanları kapsadığını ifade ederek, TİKA'nın, 2011'den beri Kamerun'da yaklaşık 5,5 milyon dolar değerinde 170 projeyi hayata geçirdiğini aktardı.

İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) Kamerun ile yakın işbirliğini arzuladıklarını söyleyen Duran, Kamerun'un 79'uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu başkanlığını üstleneceğini ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye-Kamerun ticari ilişkileri

Büyükelçi Tchatchouwo da Kamerun Milli Günü'nün, Kamerun halkının kolektif bilincinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak Kamerun ordusunun ülkenin inşasında oynadığı role dikkati çekti.

Küreselleşen dünyada devletler arasındaki dayanışma ve dostluğun önemine işaret eden Tchatchouwo, Kamerun ile Türkiye arasındaki ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tchatchouwo, Türkiye-Kamerun Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun varlığını kutlayarak "Kültürel işbirliği düzeyinde, birçok Kamerunlu, Türk ortağımızın cömert burs programından önemli ölçüde faydalanmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kamerun ve Türkiye arasındaki ikili ticari hacminin ve Kamerun'daki Türk yatırımlarının arttığının altını çizen Tchatchouwo, bunun, ilişkilerin iyi durumda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tchatchouwo, Türkiye'nin, Kamerun'un sanayileşmesine verdiği desteği vurgulayarak, Türk şirketlerini Kamerun'da daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Kamerun Milli Günü'nü kutlamak için resepsiyona katılanlara teşekkür eden Tchatchouwo, Türkçe konuşarak "Yaşasın Kamerun-Türkiye Dostluğu." dedi.

Konuşmaların ardından, resepsiyona katılan diplomatik ve askeri temsilcilerle aile fotoğrafı çekildi ve pasta kesildi.

Resepsiyon, Kamerunlu dansçı ve şarkıcıların gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Türkiye, Kamerun, Ankara, Kültür, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'un Ankara Büyükelçiliği Milli Günü Resepsiyonu düzenledi - Son Dakika

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