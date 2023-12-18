Kamil Koç İnsan Kaynakları & İdari İşler Grup Müdürü Canalp Büyükuysal oldu

Kamil Koç İnsan Kaynakları (İK) & İdari İşler Grup Müdürü sektörün deneyimli ismi Canalp Büyükuysal oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları alanında danışmanlığın yanı sıra İK süreçlerinin icrası ve yönetimi konularında önemli çalışmalarda bulunan Büyükuysal, Kamil Koç İnsan Kaynakları & İdari İşler Grup Müdürü oldu.

Haliç Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde burslu okuyan ve onur derecesiyle mezunu olan Büyükuysal, Erasmus Programı kapsamında European-University Viadrina'da eğitim aldı. PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı biriminde kariyerine başlayan Büyükuysal, bugüne kadar 50'den fazla firma ile proje süreçlerinde yer aldı.

Çalışma hayatını, danışmanlık görevleri ile birlikte İK süreçlerinin icrası ve yönetimi alandaki çalışmalarla geçiren Büyükuysal, şimdiye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren global ve yerel firmalarda insan kaynakları fonksiyonunun tüm alanlarında uzman ve üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Organizasyonel gelişim, performans yönetimi, ücret ve yan haklar, İK dönüşümü, yetenek kazanımı ve işveren markası alanlarında insan kaynakları konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip Büyükuysal; özellikle insan yönetimi, etkileme ve ilişki kurma konularında İK stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin önemli çalışmalarda bulundu.