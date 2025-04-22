Kamu Diplomasisi Sempozyumu Marmara Üniversitesi'nde - Son Dakika
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Kamu Diplomasisi Sempozyumu Marmara Üniversitesi'nde

Marmara Üniversitesi, 24-25 Nisan'da '1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

22.04.2025 15:40
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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, 24-25 Nisan'da "1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu sempozyum, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Kamu diplomasisi konusunda Türkiye'de ilk olacak sempozyum, alanında çalışan akademisyen ve uzmanları bir araya getirecek. Etkinlikte kültürel diplomasi, uluslararası yayıncılık, diaspora diplomasisi, dijital diplomasi gibi kamu diplomasisinin farklı boyutları ele alınacak, alandaki güncel gelişmeler tartışılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak sempozyumun ilk gününde, Türkiye'nin kamu diplomasisi uygulayıcısı kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katılacağı "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması" başlıklı iki açılış paneli gerçekleştirilecek.

Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek panellerin ilki, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır'ın moderatörlüğünde yapılacak. Oturumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, TRT Haber Kanal Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahid Eker ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Türkiye'nin kamu diplomasisi panoramasına dair görüşlerini aktaracak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in moderatörlüğündeki ikinci oturumda, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cahit Şenel, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek ile Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü Dijital ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Dr. Can Öztaş, katılımcılarla bilgi paylaşımında bulunacak.

Sempozyumun akademik tebliğ sunumları ise 25 Nisan Cuma günü yapılacak. Biri davetli konuşmacıların yer alacağı "Entelektüeller Oturumu" olmak üzere, düzenlenecek 11 oturumda kamu diplomasisi farklı yönleriyle incelenecek.

13 oturumda 60 tebliğ sunulacak

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Samet Kavoğlu, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye'de kamu diplomasisi uygulamaları nitelik ve nicelik olarak gelişim gösterirken, akademik camianın da farklı disiplinlerden beslenen önemli bir literatür oluşturduğunu belirtti.

Gelişimin bu aşamasında kamu diplomasisi alanında çalışanların bir araya geleceği bir platform oluşturmak gerektiği düşüncesiyle sempozyumu düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Kavoğlu, "Sempozyumun ilk yılı olmasına rağmen katılımcı sayısı ve profilinin yüksek olması da bu düşüncemizi desteklemektedir. Kamu diplomasisi uygulayıcı kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin sunumlarıyla başlayacak ve 2 gün sürecek etkinlikte 13 oturumda, 60 akademisyen, uzman ve araştırmacı tebliğlerini sunacaklar. Sempozyum gündemindeki tüm konular, açık kaynak olarak yayımlanacak özet bildiri kitabıyla ilgililerin istifadesine de sunulacak." ifadelerini kullandı.

Sempozyum, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamu Diplomasisi Sempozyumu Marmara Üniversitesi'nde - Son Dakika

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