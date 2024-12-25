Kamu Kurumlarına Personel Alım İlanları Yayınlandı - Son Dakika
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Kamu Kurumlarına Personel Alım İlanları Yayınlandı

İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile TİKA ve Helal Akreditasyon Kurumu'na personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adayların başvuru tarihleri ve sınav detayları paylaşıldı.

25.12.2024 03:57
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Helal Akreditasyon Kurumu'na personel alım ilanları ile Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 adet kaymakam adayı alınacak. Adaylar 1 Ocak 2025 itibariyle 35 yaşının doldurmamış olacak. Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika verilecek. Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.

Ticaret Bakanlığına ise sınavla 15 adet Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve ilgili KPSS türünden 70 ve üzeri puan alması zorunlu olacak. Giriş Sınavı için başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise 16 sözleşmeli personel alınacak. Adaylardan avukatlık ve mühendislik pozisyonları için ilgili KPSS'den 70 büro personeli pozisyonları için 60 puan almaları beklenecek. Adaylar, 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile 10 TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 06.01.2025 tarihinde başlayacak olup 17.01.2025 tarihinde sona erecek. Giriş sınavı 03.02.2025 - 07.02.2025 tarihleri arasında TİKA Başkanlığında yapılacak. Adayların ilgili KPSS türünden en az 75 puan almaları istenecek.

Helal Akreditasyon Kurumu'na ise 3 adet Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurmak isteyen adaylar ilgili KPSS türünden en az 70 puan almış olması gerekecek. Adaylar başvurularını 13.01.2025-24.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 2 adet Daire Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında 4 adet Daire Başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığında 1 adet Daire Başkanı 3 adet Müdür, Sosyal Güvenlik Kurumunda 13 adet Şube Müdürü ve 13 adet Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında toplam 200 Uzman ve Müşavir Avukat, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 5 adet Şube Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1 adet Daire Başkanı ve 1 adet Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosu ihdas edilecek.

Adaylar, bütün personel alım ilanları için detaylı bilgilere Resmi Gazete'de bulunan ilanlar üzerinden erişebilecek.

Kaynak: DHA

Helal Akreditasyon Kurumu, Politika, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Kurumlarına Personel Alım İlanları Yayınlandı - Son Dakika

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