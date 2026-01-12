Maltepe Belediye Başkanı Köymen, "Kamuculuk ve Kent Hakkı" Sempozyumunda Konuştu - Son Dakika
Maltepe Belediye Başkanı Köymen, "Kamuculuk ve Kent Hakkı" Sempozyumunda Konuştu

12.01.2026 14:14  Güncelleme: 15:35
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı 'Kamuculuk ve Kent Hakkı' sempozyumunda kamuculuk, kent hakkı ve yerel yönetimler üzerine tartışmalar yapıldı. Sempozyum sonucunda kamuculuğun yeniden güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Rize Fındıklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Kamuculuk ve Kent Hakkı" başlığıyla düzenlenen Haklar Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı. 15 akademisyenin ve konuşmacının yer aldığı sempozyumda, kamuculuk ve kent hakkı çok boyutlu olarak ele alındı.

Rize Fındıklı Belediyesi tarafından "Kamuculuk ve Kent Hakkı" başlığıyla 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda, kamuculuğun tarihsel ve kavramsal temelleri, devletçilik ve kamuculuk ilişkisi, kamu yönetimi ve hizmetlerde kamuculuk, temel kent haklarına kamucu yaklaşım, yerel yönetimler, kentsel direnişler ve müşterekler başlıklarından oluşan altı oturum yapıldı.

Başkan Köymen, Dr. Metehan Cömert ve Emin Çapa ile birlikte konuşmacı olarak katıldığı oturumda "Kamuda ve Belediyelerde Kamuculuk: Kamusal Mekanlar ve Müştereklerimiz İçin Mücadeleler" başlıklı sunumunu yaptı.

Köymen, kentlerin rant alanlarına dönüştürüldüğü bir dönemden geçildiğine işaret ederek katılımcılar ile mimarlık ve yerel yönetim deneyimlerini paylaştı. Köymen, kamusal alanların dayanışma, şeffaflık ve ortak akılla korunabileceğine değinerek kentte yaşayan herkesin söz ve karar hakkını esas alan bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sonuç bildirgesi yayınlandı

Sempozyum, hazırlanan sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılması ile tamamlandı. Kamuculuğun tasfiyesinin, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması, güvencesiz istihdamın yaygınlaşmasına neden olduğu aktarılan bildirgede; sosyal politikaların piyasa mantığına terk edilmesiyle ilerlediği tespiti yapıldı. Yeniden kamucu bir yapılanmanın güvenceli istihdamın sağlanması, hizmetlerin piyasadan geri alınması ile olabileceği vurgulanan bildirgede, yerel yönetimlerde katılımcı ve demokratik mekanizmaların güçlendirilmesi ve sosyal politikaların hak temelli biçimde yeniden kurulması gerekliliği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Esin Köymen, Sempozyum, Maltepe

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.