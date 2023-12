Kan Bağışçısı Kadına Umut Oldu

AKSARAY'da, düzenli olarak Türk Kızılay'a kan bağışlayan Murat Cengiz (52), gen uyumu sağlanınca kök hücre nakli bağışında da bulunup, tanımadığı kadın hastaya umut oldu. Cengiz, 2 yıl önce kök hücre bağışçısı başvurusu yaptığını söyleyerek, "Bu zamana kadar 31 kere kan bağışında bulundum. Bronz ve gümüş madalya takdim ettiler. Herkesi kan bağışına ve hastalara umut olmaya davet ediyorum" dedi.

Adliyede şoför olarak çalışan Murat Cengiz, her 3 ayda 1 kan bağışlıyor. Cengiz, 2 yıl önce kök hücre nakli bağışında bulunmak için başvuruda bulunup, kan örneklerini verdi. Cengiz'in genleri kök hücre nakli bekleyen bir kadın hastaya uyum sağladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'ye çağrılan Cengiz, hastanede yapılan testlerde sorun görülmeyince 30 Kasım'da nakil gerçekleşti. Yaşadıklarını anlatan Murat Cengiz, şunları söyledi:

"2021 yılında Kızılay'a kan vermeye gittiğimde, kök hücre bağışçısı olmak için de başvuru yaptım. Aradan 2 yıl geçtikten sonra beni Kızılay'dan aradılar. Kök hücremin bir kanser hastası kadına uyduğunu ve doku nakli yapılması gerektiğini söylediler. Ben de 'Tamam' dedim. Tekrar heyet geldi. Kayseri'den tekrar numune aldılar, kontrol ettiler. Uyumlu olduğu anlaşıldıktan sonra beni 'check-up'a çağırdılar. Kayseri'de test sonuçlarım da olumlu çıktı. Tekrar Kayseri'ye çağrıldım. Kök hücrenin kemikten ayrılıp kana geçmesi için 4 gün üst üste aşılama yapıldı. 5'inci gün, kolumun birinden kan transferi yapılması için makineye bağladılar. Makine kök hücreyi ayrıştırdı, öbür kolumdan kendi kanım tekrar geri verildi. 300 gram kadar kök hücreyi ayırdılar. Kanser hastasına götürülmesi için başka bir şehirden kurye geldi ve hastaya nakil yapılması için özel bir araçla götürüldü. Bunu Allah rızası için yaptım, her insanın başına gelebilir. Bir menfaat gözetmedim. Her aşama devletimiz tarafından, Kızılay aracılığıyla ağırlandım. Her türlü ulaşım imkanı sağlandı. Bir hastaya umut olabildiğim için Allah devletimizden razı olsun."

'İNSANLARA UMUT OLMAK GÜZEL'

Sağlıklı olan her insanın, bir cana umut olması için kök hücre bağışında bulunması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Bağışçı olduktan sonra bende herhangi bir halsizlik belirtisi olmadı. Doktorlara 'Benden kök hücre eksilecek mi?' diye sorduğumda 'Okyanustan bir damla kadar eksilecek. Onu da vücut tekrar üretiyor' dediler. Veren kişiye herhangi bir zararı olmadığını, hatta kök hücre verdikten sonra, kanın metabolizmayı hızlandırarak vücuda yararlı olduğu söylendi. Bu zamana kadar 31 kere kan bağışında bulundum. Her 3 ayda 1 düzenli olarak Kızılay'ın kan bağışçısıyım. Bronz ve gümüş madalya takdim ettiler. İnsanlara umut olabilmek tarif edilemeyecek kadar güzel bir his ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya, diğer hastalara umut olmaya davet ediyorum" diye konuştu.