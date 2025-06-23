Kan Bağışına Fidan Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kan Bağışına Fidan Desteği

Kan Bağışına Fidan Desteği
23.06.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay'a kan bağışında bulunan gönüllüler için üç fidan dikilecek, ormanlık alanlar artacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Kızılay'ın kan depolarının dolması ve ormanlık alanların artması için önemli bir kampanyayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Kızılay'a kan bağışında bulunan tüm gönüllü kan bağışçıları için fidan dikilmesini sağlayacağız." dedi.

Bakanlık ve Türk Kızılay arasında kan bağışında bulunan tüm gönüllüler adına fidan dikilmesini içeren işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın, başta afetler olmak üzere, vatandaşların zor anlarında yanlarında olduğunu söyledi.

Bakanlık ve Türk Kızılay'ın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birlikte hareket ettiklerini anımsatan Yumaklı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Kızılay ile özellikle gıda temini noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Yumaklı, Türk Kızılay'ın 1,5 asrı bulan tecrübesiyle ülkenin yardım eli olduğuna işaret ederek, kuruluşun daha güçlü hale gelmesi için herkese görev düştüğünü kaydetti.

Bir ünite kan bağışına üç fidan dikilecek

Türk Kızılay'ın, ihtiyaç durumunda, daha fazla kişiye yardıma koşması için kan depolarının da dolu olması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İşte bu minvalde, Kızılay'ın kan depolarının dolması, bizim de ormanlık alanlarımızın artması için önemli bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Kızılay ile 'Hastaya Kan Ormana Can' olsun diye önemli bir işbirliği protokolünü bugün imzaladık. Protokol ile Kızılay'a kan bağışında bulunan tüm gönüllü kan bağışçıları için fidan dikilmesini sağlayacağız. Bir ünite kan bağışı yapan tüm gönüllüler adına üç fidan dikerek onların geleceğe nefes olacak bir eser bırakmasını sağlayacağız."

Yumaklı, protokol kapsamında yıllık 12 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu da her yıl 4 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşmak anlamına geliyor. Kızılay'ın gönüllü kan bağışçıları için, Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından fidanları için teşekkür sertifikası oluşturacağız, kan bağışçılarımıza bu sertifikaları ulaştıracağız, onlar da bu ağaçların nerelerde kendileri için dikilmiş olduğunu görmüş olacaklar." diye konuştu.

"Daha sağlıklı bir çevre için çalışacağız"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da projenin vatandaşları kan bağışına teşvik ettiğine bildirerek, işbirliğinin, ormanların önemine de dikkati çektiğini vurguladı.

Çevreye yatırımın geleceğe yatırım anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Daha sağlıklı bir çevre için, Bakanlığımızın göstereceği hedefler doğrultusunda, onlarla beraber çalışacağız. Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan ihtiyacı her zaman devam edecek. Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğunu her zaman söylüyoruz. Bağışçılarımız bir hastaya kan verdiği zaman, aynı zaman da üç fidanın dikilmesine aracılık etmiş olacak. Sahada fidan dikimlerine de eşlik ederek bunu bir sosyal hareket olarak konumlandırmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Yumaklı ve Yılmaz, genel müdürlükte kurulan kan alma merkezini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Kızılay, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kan Bağışına Fidan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:45:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kan Bağışına Fidan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.