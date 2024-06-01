Kanada Başbakanı Trudeau, Biden'ın Gazze ateşkes taslağını destekliyor - Son Dakika
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Kanada Başbakanı Trudeau, Biden'ın Gazze ateşkes taslağını destekliyor

Kanada Başbakanı Trudeau, Biden\'ın Gazze ateşkes taslağını destekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes taslağını desteklediklerini bildirdi. Trudeau, taslağın acılara son vermek ve barışa yönelmek için bir fırsat olduğunu belirtti. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de bölgedeki saldırıların felaket düzeyine geldiğini ve sona ermesi gerektiğini vurguladı. Kanada, Biden tarafından açıklanan ateşkes önerisini tamamen desteklediğini kaydetti.

01.06.2024 10:31
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün açıkladığı Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes taslağını desteklediklerini bildirdi.

Trudeau, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yaptığı ve Biden'ın açıkladığı yeni öneriye ilişkin paylaşımda bulundu.

Taslağın acılara son vermek ve barışa yönelmek için bir fırsat olduğunu belirten Trudeau, tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de X'ten yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırıların felaket düzeyine geldiğini ve sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Joly, Kanada'nın aylardır acil ateşkes çağrısında bulunduğuna işaret ederek "İnsani yardımların engellenmeden Filistinli sivillere ulaştırılması gerektiğini" belirtti.

Kanada'nın Biden tarafından açıklanan ateşkes önerisini tamamen desteklediğini kaydeden Joly, tarafları öneriyi kabul etmeye ve iki devletli çözüm için çalışmaya çağırdı.

ABD Başkanı Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada Başbakanı Trudeau, Biden'ın Gazze ateşkes taslağını destekliyor - Son Dakika

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