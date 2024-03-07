Kanada'nın Quebec eyaletinde mahkeme, Filistin'e destek veren grupların Montreal kentindeki Yahudi kuruluşlara ait binaların yaklaşık 50 metre yakınında protesto düzenlemesini geçici olarak yasaklama kararı aldı.
CBC News'un haberine göre, Montreal'de bir sinagog ile Yahudi kuruluş "Federation CJA", İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplarla İsrail yanlıları arasında yaşanan kargaşa nedeniyle mahkemeye başvurdu.
Mahkeme, bunun üzerine Filistin'i destekleyen grupların Yahudi kuruluşlara ait binaların yaklaşık 50 metre yakınında protesto düzenlemesini geçici olarak yasakladı.
Karara göre, 10 günlüğüne Yahudi kuruluşlara ait binalara yaklaşması yasaklanan gruplar arasında Bağımsız Yahudilerin Sesi (IJV), Montreal4Palestine, Montreal Filistinliler Gençlik Hareketi ve Alliance4Palestine'in yanı sıra Bara Iyad Abuhamed adlı bir kişi de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kanada'da Filistin'e Destek Veren Grupların Protesto Yasağı - Son Dakika
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