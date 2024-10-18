Kanada'dan Hint Diplomatik Uyarısı - Son Dakika
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Kanada'dan Hint Diplomatik Uyarısı

Kanada, Hint diplomatları uyararak müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Gerilim sürüyor.

18.10.2024 23:16
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücünün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada suçlanan diplomatların sınır dışı edilmesinin ardından ülkede kalan Hint diplomatların, Kanadalıların hayatlarını tehlikeye atmamaları konusunda "açıkça uyarıldığını" söyledi.

Joly, Montreal kentinde Hindistan'la yaşanan gerilimlere dair basına açıklamalarda bulundu.

Ülkede kalan Hint diplomatların Kanadalıların hayatlarını tehlikeye atmamaları konusunda "açıkça uyarıldığını" ve buna "müsamaha gösterilmeyeceğini" vurgulayan Joly, "Bu tür girişimleri tarihimizde hiç görmedik. Bu düzeyde bir ulus ötesi baskı Kanada topraklarında gerçekleşemez. Bunu Avrupa'nın başka yerlerinde de gördük. Rusya bunu Almanya ve Birleşik Krallık'ta yaptı ve bu konuda sağlam durmamız gerekiyordu." dedi

Joly, başka Hint diplomatların da sınır dışı edilip edilmeyeceği sorusuna ise "Onlar açıkça uyarıldılar. Ottawa'daki Yüksek Komiser de dahil olmak üzere 6'sı sınır dışı edildi. Açıkça Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davranan hiçbir diplomata müsamaha göstermeyeceğiz." yanıtını verdi.

Kanada ve Hindistan karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etti

Kanada ve Hindistan, geçen yıl Kanada topraklarında bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığının sınır dışı ettiği 6 Hint diplomatın arasında Hindistan'ın Ottawa'daki diplomatik temsilcisi Sanjay Kumar Verma'nın bulunduğu kaydedilmişti.

Hindistan ise Kanada polisinin iddialarını reddederken misilleme olarak Kanada'dan Yeni Delhi'deki 6 diplomatın bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kanada polisi, "Hint ajanlarına karşı" halkı uyardı

Kanada Kraliyet Atlı Polisinden (RCMP) Komiser Mike Duheme ise konuya dair Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, "Hint ajanlarını Kanada'daki cinayetler, baskı ve gasp dahil diğer şiddet eylemleriyle ilişkilendiren kanıtlar elde ettiklerini" söylemişti.

Kanada'da bulunan Hint diplomatların ve konsolosluk görevlilerinin, Hindistan hükümeti için doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bilgi toplamak gibi gizli faaliyetlerde bulunmak için resmi konumlarından yararlandıklarını gösteren kanıtlar topladıklarına da işaret eden Duheme, "Hindistan hükümeti tarafından toplanan bilgiler daha sonra Güney Asyalıları hedef almak için kullanılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Duheme, söz konusu iddialara dair kanıtlarının doğrudan Hindistan hükümetine de sunulduğunu aktarmıştı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın, yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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