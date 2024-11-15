Kanada'dan İsrail'e Gazze İçin Yardım Çağrısı

Güncel

Kanada, Gazze'deki insani koşullardan ve yetersiz beslenme seviyelerinden endişe duyduğunu yineleyerek, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için İsrail'e çağrı yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, Gazze'deki sivillerin yaşadığı yetersiz beslenme sorununa ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflaması'na (IPC) göre, Gazze'de 133 binden fazla kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu, bunun da dünyadaki diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Gazze'de hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinlilere, İsrail'in engelleri nedeniyle yeterli yardımın ulaşmadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'e, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyması ve Gazze'deki sivillere insani yardımın akışını artırması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kanada'nın, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu yardımın sağlanması konusunda yardımcı olmaya kararlı olduğu vurgulanırken, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'de "acil ve kalıcı insani ateşkes" sağlanması çağrısında bulunuldu.